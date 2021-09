Patrick Kane a trouvé une solution

Aux prises avec une blessure persistante depuis 2020 qui ne l’a toutefois jamais empêché de jouer, Patrick Kane a tenté tout l’été de trouver des solutions. Le processus a été concluant et il estime qu’il sera prêt pour le camp d’entraînement des Blackhawks de Chicago.

Kane n’a jamais semblé être incommodé sur la glace comme en fait foi sa récolte de 15 buts et 66 points en 56 parties cette année. Mais la situation l’agaçait. Il s’est donc penché sur le problème, sans en dévoiler plus publiquement.

«C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé tout l'été, donc ça a été, je ne veux pas dire frustrant, mais ça été persistant un peu, a révélé Kane selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH). Nous en sommes maintenant au point où je pense que je commence à voir des progrès.»

«Pour être honnête avec vous, je suis excité avec où j'en suis. J'espère que je me sentirai bien pour commencer la saison. Évidemment, j’ai des conversations avec les médecins et le personnel de l’équipe, donc on va réajuster le tout. Mais pour moi, il n'y a pas de soucis en vue du camp.»

Monstre à deux têtes

Kane a également eu de bons mots pour le capitaine de l’équipe, Jonathan Toews, qui a raté la totalité de la dernière campagne en raison d’une forme de syndrome de fatigue chronique relié au système immunitaire.

Toews a repris l’entraînement, et Kane espère qu’il sera de retour pour faire la pluie et le beau temps comme ils l’ont fait depuis leur arrivée dans l’équipe en 2007-2008. Leur brio a permis à l’organisation de remporter la coupe Stanley en 2010, 2013 et 2015.

«Ce sera bien de le retrouver dans la formation et de redevenir le "1-2 punch" que nous avons toujours été quand nous étions sur deux trios différents, a expliqué Kane. Cela rend les matchs un peu plus difficiles pour les autres équipes, donc ce sera bien de le retrouver. Il travaille dur. Vous pouvez dire qu'il est vraiment concentré sur le fait de retrouver la forme afin de pouvoir jouer et réussir.»

«À part ça, je veux dire, je suis si heureux de le revoir, lui qui est une si grande part de notre équipe, vous savez. Que ce soit sur la glace ou hors de la glace, [il] apporte une présence.»