Les Orioles aident les Blue Jays

Les Orioles ont vaincu les Yankees de New York au compte de 3 à 2, jeudi à Baltimore, donnant ainsi un bon coup de main aux Blue Jays de Toronto dans la course pour une place parmi les équipes repêchées de la Ligue américaine.

Austin Hays a produit le point victorieux avec un simple par-dessus la tête du joueur de troisième but Kelvin Gutierrez alors que les buts étaient remplis. Wandy Peralta (5-4), qui a amorcé l’engagement supplémentaire au monticule, a subi la défaite.

Les Bombardiers du Bronx menaient pourtant par un point avant le neuvième tour au bâton. Clay Holmes a toutefois été très brouillon sous la pluie, effectuant deux mauvais lancers. Le deuxième a notamment permis à Gutierrez de marquer le point égalisateur.

Ryan Mountcastle a été à l’origine de l’autre point des Orioles avec un circuit en sixième. Joey Gallo (circuit) et Gio Urshela (double) ont produit les deux points des Yankees en deuxième manche.

Chris Ellis a amorcé la rencontre sur la butte pour les favoris locaux. Lorsqu’il a été retiré du match avec un retrait à effectuer en cinquième manche, il avait concédé deux points, trois coups sûrs et quatre buts sur balles.

Jordan Montgomery a été beaucoup plus efficace, permettant un point, six frappes en lieu sûr et une passe gratuite en cinq manches et deux tiers tout en retirant 12 adversaires sur des prises.

En vertu de cette défaite, les Yankees ont glissé à un demi-match des Jays et des Red Sox de Boston dans la section Est. Ils tenteront de retrouver le chemin de la victoire en accueillant les Indians de Cleveland pour une série de trois matchs dès vendredi, pendant que les Twins du Minnesota seront de passage à Toronto.

Les Athletics gardent la tête hors de l’eau

À Kansas City, les Athletics d’Oakland ont maintenu leurs minces espoirs de participer aux éliminatoires en défaisant les Royals par la marque de 7 à 2.

Les visiteurs ont d’abord réussi une poussée de quatre points à leur troisième tour au bâton. Des simples de Josh Harrison (un point) et Chad Pinder (deux points) ont aidé la cause. Le joueur de premier but de l’équipe locale Ryan O’Hearn a aussi permis à ses adversaires d’ajouter un point sur une frappe de Jed Lowrie.

Les Athletics ont inscrit l’ensemble de leurs trois autres points en neuvième manche, grâce à Harrison et Mark Canha, ainsi qu’un mauvais relais du lanceur des Royals Jake Brentz.

Dans la défaite, Salvador Perez a cogné sa 45e longue balle de la saison.

Sur la butte, Paul Blackburn (1-2) a mérité la victoire, alors que Daniel Lynch (4-5) s’est vu attribuer la défaite.

Au classement, les Athletics sont toujours à trois matchs des Red Sox et des Blue Jays.