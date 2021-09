Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat discutent du couronnement de Big E à Raw.

De plus, il partagent ce qu’ils ont pensé de NXT 2.0 et reviennent sur les contrats des Québécois PCO et Sami Zayn.

Et, finalement, comme à leur habitude, ils font le tour des nouvelles de la semaine et de ce qu’ils ont pensé des différentes émissions, dans un autre épisode à ne pas manquer!