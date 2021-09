Déclaration catégorique de Mattias Norlinder

Présent au camp des recrues du Canadien de Montréal, le défenseur Mattias Norlinder ne veut pas lésiner sur les moyens pour arriver à ses fins : il est au Québec pour décrocher sa place dans la Ligue nationale de hockey.

L’athlète de 21 ans a discuté pendant près d’une quinzaine de minutes avec les journalistes en vidéoconférence, jeudi, et même si l’option d’un retour chez le Frölunda HC est envisageable, il aimerait beaucoup mieux.

«C’est un long chemin pour tout le monde. Je peux retourner en Suède si c’est le souhait du Canadien. Mais je suis ici pour gagner un poste, a-t-il dit. On verra, c’est pour cela que je travaille et que tous les autres gars ici sont là.»

En attendant le verdict de l’organisation, le choix de troisième tour au repêchage 2019 peut se familiariser avec un univers bien différent à Brossard.

«Ce furent de très bonnes journées ici. J’ai pu accumuler les informations en côtoyant les gars et je m’attends à jouer encore plus.»

L’instructeur-chef du Rocket de Laval, Jean-François Houle, a aimé ce qu’il a vu de Norlinder jusqu’ici et cela pourrait être de bon augure pour le principal intéressé.

«Mattias a de l’expérience, il a déjà joué des matchs en Europe cette année. On voit qu’il s’est préparé et il semble un joueur avec une bonne tête de hockey. Il a très bien fait aujourd’hui [jeudi] durant l’entraînement», a-t-il mentionné.

Xavier Simoneau continue son rêve

Sélection de sixième tour, la 191e au total, du plus récent encan amateur, Xavier Simoneau flotte encore sur un nuage. Le jeune homme de 20 ans est bien loin des Voltigeurs de Drummondville, l’équipe de la LHJMQ pour laquelle il a joué dans les quatre dernières années, et le voilà à l’école.

«J’ai probablement le même sourire que j’avais quand je me suis fait repêcher. Avoir le chandail du Canadien de Montréal sur le dos, c’est un honneur pour moi. C’est un rêve devenu réalité. Je veux juste apprendre en étant ici. Je suis avec un gars comme Rafael Harvey-Pinard qui a fait son chemin et j’essaie d’être une éponge à côté de lui. Le camp va super bien pour moi et je suis heureux d’être ici», a-t-il spécifié.

«Je suis un compétiteur et je ne suis pas venu ici en touriste, mais bien pour faire ma marque, pour laisser mon nom, pour montrer qui est le vrai Xavier Simoneau», a-t-il continué.

Le joueur d’avant veut miser sur ses qualités de combattant et de guerrier. À titre comparatif, il évoque un nom particulier pour se décrire.

«Ils m’ont repêché pour une raison : je suis un joueur compétitif qui va dans les coins et qui veut gagner ses bagarres à un contre un. Je ne suis pas un gros bonhomme, mais on a un bon exemple avec Brendan Gallagher. Je veux être un peu ce genre de joueur», a-t-il dit.

Joshua Roy veut faire mentir beaucoup de gens

De son côté, le Québécois Joshua Roy dit avoir tout mis en oeuvre au cours de la saison estivale afin de pouvoir suivre le rythme non seulement au camp, mais pendant la prochaine saison. Aussi, le 150e choix du dernier repêchage amateur en juillet a l’intention de confondre les sceptiques.

«Je voulais juste être repêché, je suis heureux d’être avec le Canadien, mais mon but est de prouver à tout le monde que j’aurais pu sortir plus tôt au repêchage, a-t-il mentionné. J’ai eu un gros été, je savais que je devais travailler mon conditionnement phys. J’ai perdu 15-20 lb et je suis heureux. Je veux être plus rapide, c’est ce que je voulais améliorer.»

Surtout, Roy, qui dit être à 185 lb, souhaite créer une bonne première impression, montrer qu’il sera un bon joueur «l’an prochain et dans les années à venir».

«Je pense qu’il me faut garder mon jeu, tout en l’élevant, car tous les gars sont meilleurs défensivement, a également indiqué celui ayant totalisé 35 points en autant de parties lors de la dernière campagne de la LHJMQ. Je dois travailler mon jeu défensif aussi et plusieurs aspects, ce que je fais depuis beaucoup d’années. Ça s’en vient tranquillement et je vais y arriver.»