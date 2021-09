Adam Fox et les Rangers espèrent mieux

Le défenseur des Rangers de New York Adam Fox estime que son équipe a les éléments requis pour participer aux séries éliminatoires et ainsi éviter une fin de saison prématurée comme ce fut le cas en 2020-2021.

Malgré une récolte de 60 points au classement, les «Blueshirts» ont pris le cinquième rang de leur section, leur valant une troisième exclusion des séries en quatre ans. Cette seule fois où ils ont disputé les parties éliminatoires durant cette période, les Rangers ont perdu en ronde de qualification 2020 face aux Hurricanes de la Caroline.

Aussi, le club avec ses jeunes de talent comme Alexis Lafrenière et Kaapo Kakko est prêt à grimper les échelons dès maintenant.

«Les séries ou un échec? Peut-être qu’il est exagéré de présenter le tout de cette façon, mais les attentes sont vraiment plus élevées, a commenté Fox dans le balado NHL @TheRink de la Ligue nationale de hockey. Vous pouvez seulement dire que vous avez une jeune formation depuis longtemps ou que vous êtes en phase de développement pour un bout. Cependant, nous avons les outils et plusieurs bons joueurs, donc je pense que ce sera les séries ou une année décevante pour beaucoup de gars.»

«Ça commence au camp et on doit souder le club ensemble. On a obtenu quelques éléments, des gars avec de l’expérience. Nous sommes tous enthousiastes de commencer et les éliminatoires sont l’objectif de chacun dans ce vestiaire», a-t-il ajouté en évoquant l’arrivée entre autres de Ryan Reaves et de Samuel Blais.

Un entraîneur qui rassure tout le monde

Également, l’arrière des Rangers estime que la présence de Gerard Gallant derrière le banc constituera un atout. Récent récipiendaire du trophée Norris, remis au défenseur par excellence, Fox a déjà discuté quelques fois avec son nouvel entraîneur-chef et a apprécié les conversations.

«Je n’ai entendu que de bonnes choses à son sujet, a-t-il affirmé. Je ne peux pas trop parler des systèmes de jeu, nous n’en sommes pas rendus là. Néanmoins, vous avez vu les succès qu’il a obtenus avec Vegas et je n’ai jamais entendu quelqu’un dire du mauvais à son propos. Je suis réellement excité de jouer sous ses ordres.»

Fox croit donc que Gallant saura mettre en place une chimie efficace pour mener l’équipe vers une position enviable au classement et possiblement plus loin.

«Les gars qu’on a acquis ont du vécu. Ce sont des gars ayant des rôles plus définis, précis, a-t-il déclaré. Il y a les séries et tout le reste, mais chaque club veut se qualifier au début de l’année. Il n’y a personne qui se présente pour perdre des matchs. On a un nouveau personnel d’instructeurs, quelques joueurs différents. Ainsi, c’est un processus par étape.»