Marco Rossi, la prochaine arme du Wild?

Le Wild du Minnesota a profité de l’éclosion de l’attaquant Kirill Kaprizov pour connaître du succès la saison dernière. Pour la campagne 2021-2022, l’attaquant Marco Rossi pourrait être leur prochain joueur à vivre une telle situation.

Le choix de première ronde (neuvième au total) du repêchage de 2020 devait initialement prendre part à son premier camp d’entraînement de la Ligue nationale, en janvier dernier, mais il a été affligé d’une myocardite qui l’a empêché de revêtir les couleurs du Wild.

C’est maintenant chose du passé. L’athlète qui soufflera 20 bougies dans moins d’une dizaine de jours a sauté sur la glace pour une première fois dans son nouvel uniforme, mercredi, à l'occasion du camp des espoirs de l'équipe.

«Mon but est de faire la Ligue nationale, a indiqué Rossi en conférence de presse après l’entraînement des siens. Je suis conscient de mon talent et je sais que je peux y arriver. Je dois leur prouver que je suis prêt. Je dois mériter mon poste.

«Je dois d’abord me concentrer sur le camp des espoirs et les deux matchs devant nous. Je ne pense pas trop au futur. Je pense seulement à la prochaine semaine, une journée à la fois, et je vais donner tout ce que j’ai.»

Dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario lors de la saison 2019-2020, Rossi avait amassé 120 points en 56 duels, avant que la pandémie de la COVID-19 ne mette fin aux activités du circuit.

De retour à 100 %

Les derniers mois ont été plutôt difficiles pour Rossi. Après avoir reçu son diagnostic, l’attaquant est retourné dans son Autriche natale pour y vivre sa période de convalescence auprès de sa famille.

«Ce qui a été le plus difficile, c’est que je ne pouvais vraiment rien faire, a mentionné Rossi. Simplement de faire une marche pouvait faire monter mon rythme cardiaque à 110 battements par minute. Alors c’était difficile de ne rien pouvoir faire, particulièrement mentalement. En tant qu’athlète, tu veux toujours être actif, mais là je ne pouvais rien faire.»

«C’est sûr que j’avais peur. Quand les docteurs te disent qu’ils ne savent pas si tu pourras atteindre tes objectifs un jour ou même que tu pourrais ne plus jamais être le même qu’auparavant, ça te fait réfléchir.

«Je me sens tellement bien en ce moment que je sais que je suis meilleur qu’avant. Les épreuves que j’ai dû traverser m’ont poussé. Je suis rendu plus mature et je suis reconnaissant de faire ce que je fais chaque jour.»