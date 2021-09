Combat annulé pour Steven Butler?

Le boxeur québécois Steven Butler, qui devait être en action le 23 septembre au Centre Vidéotron à Québec, risque de ne pas pouvoir monter sur le ring.

C’est du moins ce que le principal intéressé a laissé savoir, mercredi, sur son compte Twitter.

Combat annulé 😡 mon adversaire a pas réussi à avoir sont visa . On va être plus affamé pour le prochain combat #TeamButler @EOTTM11 pic.twitter.com/B3bGpYzKuy — Steven Butler (@BangBangButler) September 15, 2021

«Combat annulé, a écrit Butler. Mon adversaire n’a pas réussi à avoir son visa. On va être plus affamés pour le prochain combat.»

Le gala du 23 septembre, organisé par Eye of the Tiger Management, devait présenter un total de neuf combats à l’origine. Arslanbek Makhmudov, Christian Mbilli, Clovis Drolet et Leila Beaudoin comptent parmi les athlètes qui devraient boxer.