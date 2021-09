Kyle Okposo compte prendre le relais

Pendant que l’avenir du capitaine des Sabres de Buffalo, Jack Eichel, demeure nébuleux, d’autres joueurs de l’équipe sont prêts à assumer davantage de leadership dans le vestiaire.

C’est le cas de l’attaquant Kyle Okposo, un vétéran de 33 ans qui espère se tenir loin de l’infirmerie la saison prochaine, sa sixième en carrière avec l’organisation. Étant l’attaquant le plus âgé de la formation, il se dit en mesure de guider les plus jeunes. Ces derniers auront certes besoin d’une voix d’expérience pour leur inculquer certaines leçons, notamment avec le départ de Rasmus Ristolainen et de Sam Reinhart, ainsi que le futur indéterminé d’Eichel.

«Je m’attends à avoir une influence positive sur ces jeunes, peu importe ceux se trouvant dans l’équipe, a mentionné Okposo au quotidien "The Buffalo News" au début du mois. Je n’ai jamais essayé d’être quelqu’un que je ne suis pas. Je suis une personne très honnête et je le serai avec ces gars.»

«J’essaierai seulement de leur enseigner des trucs que j’ai appris en cours de route et de partager mes expériences. Ce sera juste de tenter ça et d’être un professionnel en leur montrant ce qu’il faut pour devenir un pro dans cette ligue au quotidien. Ce n’est pas facile de jouer 82 matchs de hockey dans la meilleure ligue au monde», a aussi indiqué celui ayant disputé 35 parties en 2020-2021.

Un dossier qui fait jaser

À Buffalo, le cas Eichel demeure au centre des préoccupations des partisans locaux. Il est difficile de prédire ce qu’il adviendra de l’Américain qui est à couteaux tirés avec la direction du club. La semaine passée, le réseau Sportsnet a rapporté que l’organisation pourrait se laisser convaincre de contacter les équipes ayant déjà manifesté leur intérêt pour le patineur en prévision d’une possible transaction.

D’ailleurs, Okposo a côtoyé Eichel à un camp BioSteel tenu il y a quelques semaines à Montréal. Comme beaucoup de gens, il espère en avoir le cœur net plus tôt que tard.

«Il va bien. C’est évidemment un processus un peu tumultueux pour tout le monde, avait-il admis à la chaîne radiophonique WGR il y a une quinzaine de jours. Je crois que tous veulent des réponses et une conclusion à cela. Je m’attends à obtenir davantage d’éclaircissements sur la situation à mesure que ça avancera. Peu importe la suite, je pense que ce sera bon pour lui et pour l’équipe.»