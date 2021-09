Des combats à venir pour nos boxeurs Québécois

Le nouveau directeur du développement et entraîneur principal chez Eye of the Tiger Management, Marc Ramsay, ne risque pas de chômer d’ici 2022.

En entrevue au balado La Dose animé par Jean-Philippe Bertrand, Ramsay s’est ouvert sur les différents projets qui attendent ses boxeurs dans les prochains mois.

Tout d’abord, commençons par David Lemieux. Le dernier combat du Québécois remonte au 4 juin alors qu’il a vaincu David Zegarra par K.O. technique.

«On était en négociations dans un dossier important à l’international, mais nous sommes présentement au neutre. On ne voulait pas s’engager dans un combat au Québec pour compromettre ces négociations, mais si le dossier international n’avance pas, on n’aura pas le choix de le faire boxer ici.»

Simon Kean

«On vient justement de prendre la décision de ne plus attendre. On avait pour lui un combat à l’étranger, de loin le plus grand défi de sa carrière. Le projet n’est pas mort mais si dans les prochains jours nous n’avons pas d’avancement, nous allons lui organiser quelque chose d’ici Noël.»

Junior Ulysse

«Il a quitté aujourd’hui pour un camp d’entraînement aux États-Unis. Après le gala du 23 septembre, nous devrions être en mesure de faire une belle annonce. On veut terminer l’année en force avec un gala majeur et Yves Ulysse devrait faire partie de ce projet là.»

Écoutez l'entrevue complet avec Marc Ramsay ici :