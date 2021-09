Le Tournoi pee-wee de Québec de retour en 2022

L’organisation du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec a annoncé mardi le retour de l’événement qui aura lieu du 9 au 20 février 2022.

La nouvelle a été confirmée au cours d’une conférence de presse à laquelle participait la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, qui porte aussi le chapeau de ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. Elle en a profité pour préciser que le Secrétariat à la Capitale-Nationale triplera sa subvention habituelle, passant de 100 000$ à 300 000 $.

Les dirigeants de la compétition peuvent certes pousser un soupir de soulagement, eux qui avaient dû renoncer à tenir celle-ci en 2020 à cause de la pandémie. Après de nombreuses rencontres et discussions avec la Santé publique, les différentes instances gouvernementales, Hockey Québec et autres, ils ont scellé le dossier pour assurer le retour des hockeyeurs au Centre Vidéotron.

«On a travaillé fort, vraiment très fort pour que tout finisse par se placer et qu’on puisse enfin vous annoncer que le Tournoi aura officiellement lieu en février. Plusieurs points primordiaux étaient à régler, plusieurs décisions déchirantes ont dû être prises et ça n’a pas été facile. L’important, c’est qu’on peut enfin aller de l’avant et tout mettre en branle pour la prochaine édition. Si vous saviez comme on n’est heureux!», a affirmé dans un communiqué Michel Plante, président du Tournoi.

Par ailleurs, la somme obtenue du Secrétariat servira «à absorber les pertes financières majeures engendrées principalement par la limite de 7500 spectateurs dans le Centre Vidéotron, les pertes de commandites privées et par les frais liés au respect des normes sanitaires». Le Tournoi assumera également une partie de cette perte financière, a-t-on précisé.