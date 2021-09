COVID-19 : une éclosion chez les Saints?

La saison de la NFL n’est vieille que d’une semaine et la COVID-19 semble déjà faire des siennes.

Mardi, le réseau ESPN rapportait que huit membres des Saints de La Nouvelle-Orléans auraient reçu un diagnostic du virus. Leur affrontement de dimanche prochain contre les Panthers de la Caroline pourrait d’ailleurs être compromis.

Six entraîneurs à l’attaque, un joueur et un nutritionniste seraient les individus qui auraient contracté la COVID-19. Plus tôt cet été, l’entraîneur-chef des Saints, Sean Payton, avait déclaré que tous ses entraîneurs et les membres du personnel avaient reçu leurs deux doses du vaccin.

Lors de la première semaine d’activités du circuit Goodell, la formation de La Nouvelle-Orléans a vaincu les Packers de Green Bay 38 à 3.