Conor McGregor va mieux

Le combattant de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Conor McGregor s’est fait rassurant concernant son état de santé.

Rappelons qu’en juillet dernier, l’homme de 33 ans s’est fracturé une cheville lors de son affrontement contre Dustin Poirier. Il a été opéré quelques jours après sa défaite dans le cadre de l’UFC 264.

«Honnêtement, j'ai l'impression que je pourrais donner un coup de pied en ce moment, mais je dois juste écouter les médecins, écouter les gens qui me guident, a affirmé McGregor au site TMZ Sports. C'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je me concentre sur ma besogne et je suis de retour sur mes pieds. C'est tellement bon d’être de retour.»

L’Irlandais a toutefois avoué que cette blessure a été difficile pour lui sur le plan mental.

«J’étais contrarié pendant un petit moment. Cela n’a pas été facile. Il y a eu des hauts et des bas à ce sujet. C’est probablement l’une des choses les plus folles qui me soient jamais arrivées dans ma vie.»

McGregor a aussi voulu rassurer ses partisans et a indiqué qu’il avait bien l’intention de retourner dans l’octogone.

«Je serai de retour! Si vous pensez qu’un os fracturé m’arrêtera, détrompez-vous!» a clamé celui qui prévoit effectuer son retour en 2022.