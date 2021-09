Mario Duhamel retrouve André Tourigny

Le Québécois Mario Duhamel sera l’un des adjoints de l’entraîneur-chef André Tourigny derrière le banc des Coyotes de l’Arizona.

Le club de la Ligue nationale de hockey (LNH) en a fait l’annonce dans un communiqué publié lundi.

Les deux hommes se connaissent très bien, puisqu’ils ont notamment œuvré ensemble derrière le banc des 67’s d’Ottawa lors des quatre dernières campagnes.

Duhamel vient donc compléter l’équipe d’entraîneurs des «Yotes», qui comprend également Phil Housley et Cory Stillman, ainsi que le responsable des gardiens Corey Schwab.

«Je suis très chanceux de pouvoir travailler avec un groupe composé de très bons instructeurs, a dit Tourigny dans la missive de son club. Ils amènent un bagage de savoir, tant du point de vue d’un entraîneur que dans leur carrière comme joueur. Nous avons hâte de commencer le camp d’entraînement et la saison.»

Dans un entretien avec le réseau TVA Sports, Tourigny a ajouté qu’il se trouvait privilégié de poursuivre son association avec Duhamel.

«Je suis très chanceux de l’avoir avec moi. Ce n’est pas un automatisme de trouver quelqu’un avec qui tu partages la même vision et philosophie. Je le vois comme un privilège. Si tu fais le tour des 10 ans que Mario et moi avons passé ensemble, elles ont été les plus productives de ma carrière.»

Il s’agit d’un retour dans la LNH pour Duhamel. L’homme de 46 ans a été le responsable du vidéo lorsque Patrick Roy était le pilote de l’Avalanche du Colorado, de 2013 à 2015. Il a aussi occupé divers emplois derrière les bancs de plusieurs équipes de la Ligue de hockey junior du Québec.