Jays: une série face à la meilleure équipe de l'Américaine

Les Blue Jays de Toronto tenteront de continuer leur série de succès, lundi, alors qu'ils affronteront les Rays de Tampa Bay.

La première rencontre de cette série de trois matchs sera présentée sur les ondes de TVA Sports, dès 19h.

La tâche sera ardue pour les Jays (80-63), qui ont remporté leur trois derniers matchs et neuf de leurs 10 derniers, puisque les Rays (89-54) sont la meilleure formation de la Ligue américaine.

Actuellement, les Jays sont en position de première équipe repêchée dans l'Américaine grâce à des performances quasi-irréprochables depuis plus de deux semaines qui les ont fait grimper au classement, au détriment des Red Sox de Boston et des Yankees de New York, notamment.

Alex Manoah (5-2) sera au monticule pour les Jays. Il sera opposé à Ryan Yarbrough (8-4).