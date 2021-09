«Je crois qu'on va être une équipe à surveiller»

Les partisans de Trois-Rivières devraient avoir une bonne équipe à encourager, dès cette saison.

C'est du moins ce qu'a déclaré le directeur général des Lions, Marc-André Bergeron, lors d'une entrevue avec TVA Sports.

«On veut des gars qui y croient. On veut des gars qui aspirent à jouer au niveau supérieur. Les joueurs qui ont signé à Trois-Rivières avec des ententes de la ECHL, on croit qu'ils ont la possibilité de monter. Ce ne sont pas seulement des bons joueurs de hockey, ce sont des excellents joueurs de hockey. Je crois que les gens vont être agréablement surpris de voir la formation qu'on va mettre sur la patinoire et qu'on va être une équipe à surveiller dans la ligue.»

