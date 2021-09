Les Flames ajoutent de l'expérience

Les Flames de Calgary se sont assurés d’avoir un peu plus de profondeur en attaque et ont octroyé un contrat d’un an à l’ailier Brad Richardson, mercredi.

Le vétéran qui compte plus de 800 matchs d’expérience dans la Ligue nationale de hockey (LNH) a obtenu une entente à un volet qui lui rapportera 800 000$.

L’an dernier, alors qu’il portait les couleurs des Predators de Nashville, Richardson a amassé un but et trois mentions d’aide pour quatre points en 17 parties. Il a aussi été blanchi de la feuille de pointage en deux rencontres éliminatoires.

Avec les Flames, l’athlète de 36 ans endossera un sixième uniforme dans la LNH, lui qui a aussi évolué pour l’Avalanche du Colorado, les Kings de Los Angeles, les Canucks de Vancouver et les Coyotes de l’Arizona.

En 825 parties dans le circuit Bettman, Richardson a touché la cible à 107 reprises et fourni 139 aides pour un total de 246 points.