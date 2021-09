Tomas Hertl évoque son départ des Sharks

Le joueur de centre Tomas Hertl ne sait pas si son avenir est avec les Sharks de San Jose.

C’est ce que l’athlète de 27 ans a déclaré dans un entretien avec un média de sa République tchèque natale et qui a été traduit par le site sportif The Athletic.

«Je me demande si San Jose voudra m’offrir un nouveau contrat et si j’aurai envie de rester là-bas. Je ne veux pas trop y penser, afin que cela ne m’affecte pas trop négativement. Je vais amorcer la saison et nous verrons comment se dérouleront les choses», a affirmé celui qui avait été un choix de première ronde (17e au total) des Sharks au repêchage de 2012.

À la conclusion de la saison 2021-2022, Hertl pourrait bénéficier de son autonomie complète pour la première fois de sa carrière. L’attaquant a indiqué qu’aucune négociation n’avait été entamée concernant une nouvelle entente avec le club californien.

«Je n’ai pas eu d’indication qu’ils aimeraient que je reste, a-t-il dit. Personne ne sait jamais ce que pensent les patrons. J’essaye de ne pas y penser.»

Tanné de perdre

Un élément ressort du lot quand on s’attarde aux propos de Hertl et il s’agit de son déplaisir à évoluer pour une formation perdante. Les Sharks n’ont pas atteint les séries éliminatoires lors des deux dernières campagnes.

«San Jose est dans une situation plus complexe que celle à laquelle nous sommes habitués, a indiqué le gaucher. Lors de mes premières saisons, nous sommes allés loin dans notre bataille pour gagner la coupe Stanley. Mais les deux dernières années ont été très difficiles, parce que nous savions que nous ne ferions même pas les séries éliminatoires plusieurs matchs avant la fin de la saison.»

Par ailleurs, Hertl a affirmé que c’était plus important pour lui d’être avec une équipe qui aspire aux grands honneurs que les modalités de son prochain contrat.

«Si je change de club, je vais me chercher un endroit où il y aura des victoires. Mais bon, il faudra que ces équipes veuillent bien de moi. Peut-être que San Jose a un plan et que je n’en fais pas partie.»