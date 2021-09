Shapovalov poursuit son chemin

Le Canadien Denis Shapovalov a vaincu l’Espagnol Roberto Carballes Baena en trois manches de 7-6 (7), 6-3 et 6-0, jeudi à New York, et accédera au troisième tour des Internationaux des États-Unis.

«Shapo», septième tête de série, a donné le ton lors du bris d’égalité en résistant à deux balles de manche avec son service. Son vis-à-vis ne s’en est jamais remis, cédant les trois échanges suivant avec les balles en main.

Un bris au deuxième set, puis trois lors de l’engagement ultime, ont ensuite été suffisants pour mettre un terme à cette rencontre en 2 h 11 min. Carballes Baena, 95e au monde, n’a en fait remporté que 27 % des échanges en retour, ce qui a permis à son adversaire de profiter de huit balles de bris au total.

Malgré huit doubles fautes, Shapovalov a ainsi été très solide au service, comme le démontrent ses neuf as. Il a mis en jeu 63 % de ses premières balles, remportant 85 % des échanges lorsqu’il y parvenait.

Incapable de réagir en retour, Carballes Baena n’a guère fait mieux lorsqu'il amorçait lui-même les échanges. Il a été pris de court par l’agressivité de Shapovalov, qui a remporté pas moins de 50 échanges à l’aide de coups gagnants.

Shapovalov prend ainsi sa revanche après avoir perdu le seul match entre eAux, survenu aux Internationaux de France en 2020. L’Espagnol avait alors eu le dessus en cinq manches.

En troisième ronde, Shapovalov retrouvera le Sud-Africain Lloyd Harris (46e). Ce dernier a eu l’avantage lors du seul duel les opposant, en demi-finale du tournoi de Dubaï plus tôt cette année. Il avait triomphé en trois sets de 6-7 (5), 6-4 et 7-6 (6).

L’athlète né à Tel-Aviv tente de faire mieux que son parcours jusqu’aux quarts de finale dans ce tournoi du grand chelem l’année dernière. Pour y arriver, il pourrait devoir affronter Alexander Zverev (quatrième) en huitièmes de finale et le numéro 1 mondial Novak Djokovic en demi-finale.