Les meilleurs quarts-arrières de l'histoire de la NFL

Les années 2000 ont été riche pour la NFL avec des quarts-arrières comme Brady, Brees, Favre et compagnie. Voici les meilleurs quarts-arrières dans l'histoire de la NFL.

Tom Brady

Avec 7 bagues du Super Bowl et cinq titres de joueur par excellence de l’évenement, difficile de mettre Brady ailleurs qu’au sommet de cette liste. Il détient le record pour le nombre de victoires en saison régulière et pour le nombre de passes de touché. Le plus impressionnant ? Sa carrière n’est pas encore terminée.

Joe Montana

Membre du temple de la renommée, Montana n’a jamais perdu le match ultime. Il a une fiche de 4-0 lors du Super Bowl. Lors des éliminatoires en 1989, Montana a lancé 19 passes de touché contre une seule interception. En raison régulière, il a rejoint un receveur dans la zone des buts à 273 reprises.

Peyton Manning

Cinq fois joueur par excellence de la NFL et deux fois champion du Super Bowl, Peyton Manning a marqué l’imaginaire lors de sa carrière avec les Colts et les Broncos. Il vient au troisième rang de l’histoire pour les passes de touché (539) et les verges par la passe (71 940).

Johnny Unitas

Trois fois champion de la NFL (avant l’instauration du Super Bowl) et une fois gagnant du trophée Lombardi, Unitas a remporté le titre de joueur par excellence trois saisons de suite de 1959 à 1961.

Brett Favre

Il est l’homme de fer de la NFL avec 297 départs consécutifs. Il est au quatrième rang de l’histoire pour les passes de touché (508) et les verges par la passe (71 838). Il est le premier joueur de l’histoire à avoir lancé 35 passes de touché dans trois saisons de suite.

Dan Marino

Oui, Marino n’a jamais remporté le Super Bowl. Il est cependant le premier quart-arrière de l’histoire a lancé pour plus de 5000 verges dans une saison. Il a mené la NFL pour les verges par la passe à cinq reprises dans sa carrière.

Aaron Rodgers

Deux titres de joueurs par excellence et une bague du Super Bowl. Pourtant, la carrière de Rodgers est loin d’être terminée. À sa retraite, ses statistiques vont certainement le mettre parmi les cinq meilleurs quarts de l’histoire.

Drew Brees

Il a livré une chaude lutte avec Tom Brady tout au long de sa carrière pour le plus de verges par la passe. À sa retraite, il en compte au-dessus de 80 000 avec 571 passes de touché. Il a complété 70 pourcents de ses passes lors de quatre saisons, un sommet de la NFL. Il a aussi mis la main sur le Super Bowl en 2009.

John Elway

Sélectionné 9 fois au Pro Bowl, Elway a remporté deux fois le Super Bowl dans l’uniforme des Broncos. Si ses statistiques ne le placent pas dans le top 10 des meilleurs quarts-arrières, on peut dire qu’il était l’un des meilleurs en fin de match. Il a réalisé pas moins de 40 séquences gagnantes en fin de rencontre.

Roger Staubach

À sa première saison complète comme partant, Staubach a mené les Cowboys à une fiche parfaite de 13-0 et une conquête du Super Bowl. Son taux de victoire (0,746) est le deuxième meilleur de l’histoire parmi les quarts avec plus de 100 départs. Pas mal pour un joueur qui a manqué 4 saisons au début de sa carrière pour se joindre à l’armée.

