Les meilleurs lanceurs de l'histoire de la MLB

Ils ont dominé sur le monticule en raison de leur bras et ont semé la terreur chez les frappeurs de la MLB. Voici un résumé des meilleurs lanceurs du baseball majeur.

Walter Johnson

Peu de gens connaissent Walter Johnson puisqu’il a évolué dans le baseball majeur de 1907 à 1927. Dans l’uniforme des Sénateurs de Washington, il a conservé une fiche de 417 victoires contre 279 revers et une moyenne de points mérités de 2,17. Il est aussi le détenteur du record pour le nombre de matchs complets avec blanchissage. Il en compte 110 dans sa carrière de 21 saisons !

Randy Johnson

Entre 1998 et 2002 seulement, «The Big Unit» a remporté plus de 100 matchs ! Celui qui a commencé sa carrière avec les Expos en 1988 a finalement remporté quatre trophées Cy-Young et la série mondiale en 2001 avec les Diamondbacks.

Cy Young

Le trophée remis au meilleur lanceur du baseball majeur porte son nom. Il détient le record pour les victoires avec 511 et pour le nombre de matchs complets lancés (749). Il est difficile de comparer l’époque de Cy Young (1890 à 1911) à celle d’aujourd’hui, puisque les lanceurs prenaient rarement des jours de repos dans son temps.

Sandy Koufax

Il n’a disputé que 12 saisons dans la MLB en raison de nombreuses blessures. Il a toutefois mis la main sur quatre trophées de la Série mondiale en plus d’être nommé joueur par excellence de l’événement à deux reprises. En séries, il a conservé une moyenne de points mérités de 0,95 !

Pedro Martinez

Il a été l’un des joueurs les plus appréciés à Montréal lors de son passage avec les Expos. Martinez a remporté trois Cy-Young au cours de sa carrière et une Série mondiale. Il a gagné 219 matchs dans le baseball majeur.

Greg Maddux

L’artilleur a dominé la MLB dans les années 90 avec les Cubs de Chicago et les Braves d’Atlanta. De 1992 à 1995, il a remporté quatre Cy-Young consécutifs. Il mettra aussi la main sur 18 gants d’or au cours de sa carrière de 23 saisons !

Roger Clemens

Clemens pourrait être plus haut dans cette liste, mais des soupçons de dopage nuisent à son classement. Il a néanmoins gagné sept trophées Cy-Young et le titre de joueur par excellence de la ligue américaine en 1986.

Nolan Ryan

Il détient le record pour le nombre de retraits sur trois prises avec 5714. Ryan a aussi lancé un impressionnant total de 7 matchs sans point ni coup sûr dans sa carrière de 27 saisons.

Tom Seaver

Récipiendaire du trophée Cy-Young à trois reprises dans sa carrière, Tom Seaver a été l’un des artisans des succès des Mets de New York dans les années 60 et 70. Il a été invité 12 fois au match des étoiles.

Lefty Grove

Il a évolué dans le baseball majeur de 1925 à 1941, enregistrant au passage 300 victoires. Il a mené la ligue américaine pour la moyenne de points mérités pendant 9 saisons.

Mariano Rivera

Impossible de laisser Mariano Rivera à l’extérieur de ce palmarès. Même s’il a fait sa marque en tant que lanceur de relève, Rivera est définitivement l’un des meilleurs lanceurs de l’histoire. Ses 652 sauvetages constituent un record de la MLB. Il a été invité 13 fois au match des étoiles en plus de remporter cinq fois la Série mondiale.

