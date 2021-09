Gala remis en octobre

Le promoteur Yvon Michel a annoncé que son gala, qui devait être présenté le 17 septembre, a été reporté.

On a appris la nouvelle dans un court communiqué de GYM diffusé mercredi.

Au départ, la promotion de l’événement, qui devait être présenté à la salle M-Telus, devait être lancée lundi. Toutefois, en raison des circonstances entourant l’état de santé de Jeanette Zacarias Zapata, c’était impossible.

Un non-sens

Dans les derniers jours, Michel a jonglé avec plusieurs scénarios. Il était bien conscient que de faire une annonce pour un gala de boxe cette semaine était la pire chose à faire.

«C’était un non-sens. Nous n’avions pas le cœur à organiser un autre événement avec ce qui se passe avec Jeanette, a mentionné le promoteur lors d’une entrevue avec Le Journal de Montréal. Personne n’était confortable avec le projet, dont Oscar Rivas qui devait faire les frais de la finale dans un combat de championnat du monde contre Bryant Jennings.»

En raison des répercussions possibles sur la carrière de Rivas, Michel a contacté tous les intervenants impliqués dans le dossier.

«Les dirigeants d’ESPN et de Top Rank ont été très compréhensifs, a expliqué Michel. Ils m’ont offert deux dates en octobre [15 et 22]. Ces deux dates ont été acceptées par la Régie.

«Du côté du clan Jennings, j’ai obtenu l’accord du gérant Joshua Dobbins.»

Il reste une partie à convaincre. Le World Boxing Council (WBC), qui devait sanctionner le premier combat de championnat du monde dans la catégorie des super-lourds-légers (224 lb). Est-ce que le président Mauricio Sulaiman se montrera sensible à la cause de GYM? C’est très possible.

Et Dicaire?

Lors de la première annonce au printemps, Marie-Ève Dicaire devait faire les frais de la demi-finale de cette carte. La Québécoise devait affronter la Suédoise Patricia Berghult pour le titre WBC des super-mi-moyennes (154 lb).

Cependant, ce duel féminin n’était plus à l’agenda pour le gala du 17 septembre. Par contre, le projet n’est pas mort. Loin de là.

«Une chose est sûre, c’est que ce combat aura lieu à l’automne, a souligné Michel à ce sujet. Après l’avoir enlevé de la carte de septembre, on voulait placer ce combat à Trois-Rivières en octobre.

«Est-ce qu’il pourrait revenir sur la carte du gala Rivas-Jennings? Ce n’est pas impossible, mais je dois m’asseoir avec Marie-Ève.»

Des sous pour Zapata

La communauté de la boxe a toujours été tissée serrée. On est en train d’en avoir une autre preuve.

La campagne de sociofinancement organisée par l’entraîneur Moe Latif connaît beaucoup de succès depuis son lancement. Au moment d’écrire, plus de 11 000 $ ont été recueillis pour venir en aide à Jeanette Zacarias Zapata.

Cette somme sera remise à la boxeuse et à sa famille dans les prochains jours.