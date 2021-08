Cam Newton et les Patriots divorcent

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont libéré le quart-arrière Cam Newton, mardi, de sorte que Mac Jones amorcera la saison aux commandes de l’attaque de l’équipe.

C’est ce qu’a indiqué le quotidien «Boston Globe» en avant-midi. Ce dénouement est pour le moins surprenant, car les «Pats» ont carrément décidé de couper les points avec leur pivot numéro 1 de la dernière saison. Conséquemment, Newton deviendra joueur autonome.

Celui-ci a totalisé 2657 verges et huit touchés par la voie aérienne en 2020, tout en commettant 10 interceptions. L’ancien des Panthers de la Caroline a amorcé les trois rencontres préparatoires de la Nouvelle-Angleterre en août, mais Jones a été le pivot ayant vu le plus d’action pendant la partie de dimanche contre les Giants de New York. Newton a atteint la cible deux fois en cinq occasions pour 10 verges, tandis que l’athlète de 22 ans a complété 10 de ses 14 relais pour des gains de 156 verges et un touché, menant les siens vers une victoire de 22 à 20.

Par la suite, l’entraîneur-chef Bill Belichick avait refusé de dévoiler publiquement l’identité de son homme de confiance au poste de quart en prévision de la rencontre inaugurale, prévue le 12 septembre face aux Dolphins de Miami.