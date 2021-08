«C’est le risque du métier» - Jean Pascal

Alors que le monde de la boxe retient son souffle au moment où la boxeuse mexicaine Jeanette Zacarias Zapata lutte pour sa vie aux soins intensifs, le boxeur Jean Pascal a voulu se faire rassurant sur la sécurité de son sport.

«C’est le risque du métier. Tout métier comporte ses propres risques. C’est vraiment malheureux que ce soit arrivé. Espérons qu’elle s’en remette», a-t-il mentionné dimanche, lors d’une entrevue accordée au réseau LCN.

«La boxe, c’est tout de même un sport sécuritaire. C’est sûr que [dernièrement] ça arrive souvent, mais c’est peu fréquent des choses comme ça», a ajouté l’ex-champion régulier des mi-lourds.

Selon le pugiliste, des facteurs externes comme la déshydratation pourraient être entrés en ligne de compte.

«C’est important de bien faire sa diète, de prendre son temps et de ne pas se déshydrater au maximum pour faire le poids», a-t-il expliqué.

«Quand on se déshydrate, on se déshydrate le liquide cervical. Donc quand on reçoit un coup, le cerveau va frapper directement le crâne au lieu d’être absorbé par ce liquide.»

Le boxeur québécois est d’autant plus sous le choc puisqu’une situation similaire lui est arrivée au début de sa carrière. Il avait alors passé le K.-O. à son adversaire qui était par la suite resté dans un coma.

«Le but de la boxe ce n’est pas de passer le K.-O. à l’adversaire. Ce n’est pas de donner une commotion cérébrale. C’est vraiment de remporter un duel. Ça doit être très difficile pour Marie-Pier [Houle] en ce moment», a raconté Pascal.

Sur Facebook dimanche, la Québécoise a dit que «les événements d’hier [samedi] me bouleversent très profondément».

«La boxe comporte son lot de risques et de dangers. C’est notre métier, notre passion. Jamais, au grand jamais, l’intention de blesser gravement un adversaire ne fait partie de mes plans», a-t-elle écrit en offrant ses pensées à Jeannette Zacarias Zapata et sa famille.

Jean Pascal a voulu réconforter la boxeuse en lui rappelant que les événements n’étaient «pas de sa faute».

«C’est le sport. Ce n’est pas sa faute. Elle a été dans l’arène dans les règles de l’art. Marie-Pier, je te dis courage. Ça ne va pas être facile, mais dis-toi que ce n’est pas ta faute. Ça fait malheureusement partie du sport.»

Douloureux souvenirs pour Stevenson

Ironie du sort, Adonis Stevenson, le boxeur qui est passé à deux doigts de la mort en 2018, était présent lui aussi samedi soir.

«Je me suis senti ébranlé. L'équipe médicale était là. Ça, ça a aidé énormément. Moi, il n’y en avait pas d'équipes médicales parce que c'était la douche», s’est-il souvenu.

C'était la première fois qu'il se rendait dans un gala depuis son épreuve.

Mais des questions surgissent sur l’état de santé de la jeune athlète avant le combat. Celle qui en était à son sixième match chez les pros a été mise K.-O. le 14 mai dernier lors d'un combat au Mexique. Était-elle en état d'affronter Marie-Pier Houle?

Adonis Stevenson pense que si le médecin de la Régie a permis la rencontre c'est qu'elle pouvait le faire.