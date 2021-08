L’or et deux records du monde pour Aurélie Rivard

Aurélie Rivard (S10) a pulvérisé son propre record du monde des S10 au 100 m libre en ronde préliminaire, alors qu’elle a établi une nouvelle marque de 58,60 s. Déjà médaillée de bronze au 50 m libre, la nageuse de Saint-Jean-sur-Richelieu s’est alors dirigée vers la finale en tant que grande favorite.

Et elle n’a aucunement déçu lors de cette finale, remportant facilement la médaille d’or. Pour la deuxième fois de la journée, Rivard a amélioré son record du monde, cette fois-ci avec un temps de 58,14 s. Les Néerlandaises Chantalle Zijderveld et Lisa Kruger complètent le podium, plus de deux secondes derrière la Québécoise.

«Après un départ plus décevant au début de la semaine, j’avais un peu peur pour cette course-là. Je suis contente d’avoir battu le record du monde qui tenait depuis beaucoup trop longtemps. Ç’a été une journée extraordinaire. Je voulais me prouver que le 50 m libre n’était pas représentatif de ma forme et de ma préparation», s’est exprimée Rivard après l’obtention de sa médaille.

Camille Bérubé (SB6), de Gatineau, a quant à elle terminé quatrième de sa vague au 100 m brasse et elle s’est qualifiée pour la finale grâce à un temps de 1 min 42,80 s, ce qui représente un record canadien sur cette distance. De son côté, Danielle Kisser, originaire de Delta en Colombie-Britannique et qui s’entraîne à Montréal, a fini cinquième de sa vague.

Bérubé a ensuite pris le huitième rang de la finale dans un temps de 1 min 44,07 s. Elle s’est dite satisfaite de sa performance, affirmant que la compétition était énormément relevée lors des épreuves de la journée.

«J’étais très contente avec mon temps en qualifications. La finale a été plus lente, mais c’était ma quatrième épreuve en moins de 48 heures. Mon objectif était de rentrer en finale et j’ai tout laissé dans la piscine pour réussir mon but. Il n’y avait plus de gaz dans le réservoir après tout ça.»

La Britannique Maisie Summers-Newton a remporté la médaille d’or en arrêtant le chrono à 1 min 32,34 s. Elle a du même coup amélioré le record paralympique qu’elle avait elle-même battu plus tôt dans la journée.

Boccia: Alison Levine s’impose en lever de rideau

La Montréalaise Alison Levine (BC4) a réussi son entrée à la compétition de boccia aux Jeux paralympiques de Tokyo en l’emportant par la marque de 4 à 3 contre le Slovaque Martin Streharsky.

Levine a pris les devants 1 à 0 dès le premier bout et elle a ensuite triplé son avance au deuxième engagement. En avant 3 à 0, l’athlète de 31 ans a vu son adversaire revenir en force au troisième quart pour créer l’égalité 3 à 3. Levine n’a pas baissé les bras et a réussi à ajouter un point au quatrième bout pour l’emporter.

«Ce n’était clairement pas mon meilleur match, mais ça fait du bien de briser la glace après deux ans sans compétition. L’emporter était très important [samedi] pour bâtir du momentum. Je sais que ma confiance va continuer de grandir plus le tournoi avancera.

Levine sera de retour en action dimanche, le 29 août alors qu’elle sera opposée à Wai Yan Vivian Lau de Hong Kong qui a elle aussi remporté son premier match samedi.

La médaille d’argent pour Brent Lakatos

Au 5000 m chez les T53/54, Brent Latakos s’est démarqué en remportant la médaille d’argent derrière le Suisse Marcel Hug (10 minutes 29,90 secondes) grâce à un temps de 10 min 30,19 s.

Le Thaïlandais Putharet Khongrak (10:30,37) complète le podium avec la médaille de bronze.

Lors des épreuves de qualification pour la finale du 5000 m, Lakatos avait connu le meilleur résultat de sa saison avec un temps de 10:15,15.

Lakatos sera de retour en action dès dimanche, le 29 août pour le 400 mètres. Il s’agira de la deuxième de six épreuves à laquelle il prendra part dans la capitale japonaise.

Basketball en fauteuil roulant: Trop peu trop tard

Malgré une belle poussée des Canadiennes dans le quart ultime, les Allemandes sont venues à bout de leurs adversaires dans un match haut en intensité. Le Canada s’est finalement avoué vaincu 59 à 57.

Du côté des Québécoises, Rosalie Lalonde a été sur le terrain pendant 30 minutes, récoltant 12 points au passage, deux de plus que Cindy Ouellet. Élodie Tessier a été blanchie de la feuille de pointage en 10 minutes de jeu, alors que Sandrine Bérubé n’a pas vu d’action.

La formation canadienne jouera son dernier match préliminaire face aux Australiennes dimanche.

Chez les hommes, le Canada a perdu contre les Japonais par la marque de 62 à 56 malgré un excellent début de match.

Fidèles à leurs habitudes, Patrick Anderson et Nikola Goncin ont été les vedettes offensives du Canada avec respectivement 22 et 20 points. De leur côté, les Québécois Vincent Dallaire et Jonathan Vermette ont brièvement vu de l’action au cours de la rencontre.

La troupe de Matteo Feriani sera toujours à la recherche d’une première victoire à Tokyo quand elle croisera le fer avec la Corée du Sud, dimanche.