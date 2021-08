F1: Verstappen devant en Belgique

Le Néerlandais Max Verstappen (1 min 59,765 s) a obtenu la position de tête à la suite des qualifications du Grand Prix de Belgique, disputés sur le circuit de Spa-Francorchamps, samedi.

Derrière, George Russell (2:00,086) a été l’auteur du coup d’éclat du jour en plaçant sa Williams en première ligne.

La dernière fois qu’une Williams avait amorcé une course en première ligne, c’était en Italie en 2017. Stroll avait alors profité de la pluie pour devenir le plus jeune pilote de l’histoire à y parvenir.

Le meneur au classement des pilotes, Lewis Hamilton (2:00,099), a placé sa Mercedes en troisième place. Le coéquipier de Stroll, soit Sebastian Vettel (2:00,935), partira cinquième, tout juste derrière Daniel Ricciardo (2:00,864) et sa McLaren.

Lance Stroll manque de temps

Visiblement frustré par la stratégie de son équipe, le Québécois Lance Stroll n’a pas été en mesure d’effectuer un dernier tour chronométré sur une piste qui s’asséchait lors du deuxième segment des qualifications, samedi, et devrait s’élancer de la dernière place au départ du Grand Prix de Formule 1 de Belgique.

Les stratèges d’Aston Martin ont demandé au Montréalais de passer aux puits pour changer ses gommes intermédiaires pour des nouvelles du même genre. Or, il ne restait pas assez de temps, et le pilote a franchi la ligne d’arrivée quelques secondes après la fin du segment.

Conséquemment, il a réalisé le 15e temps le plus rapide, ce qui était insuffisant pour accéder au troisième et dernier segment des qualifications.

En vertu de sa pénalité de cinq places dont il a écopé pour son accident au départ du GP de Hongrie, il partira dernier dimanche, à moins qu’un adversaire soit également pénalisé.

Drapeaux rouges

Le troisième segment a par ailleurs été le théâtre d’un gros accident du pilote de McLaren Lando Norris en raison d’un retour de la pluie. Une correction au volant a propulsé la monoplace orange et bleue dans le mur au raidillon à grande vitesse.

La séance a été interrompue pour retirer la carcasse de la voiture de course et la direction de course a décidé d’attendre plus longuement avant de reprendre les activités en raison des accumulations d’eau. Les qualifications reprendront lorsque les conditions y seront propices.

Le long circuit de Spa-Francorchamps, situé tout près des Ardennes, est reconnu pour sa météo capricieuse.

Qualifications N.2:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:56.025 (Q) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:56.229 (Q) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:56.295 (Q) Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:56.440 (Q) Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:56.559 (Q) Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) 1:56.814 (Q) Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1:56.886 (Q) George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:56.950 (Q) Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:57.127 (Q) Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:57.354 (Q) Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:57.721 Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:58.056 Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:58.137 Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:58.205 Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:58.231

Qualifications N.1: