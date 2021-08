La Série mondiale de basketball 3x3 à Montréal la semaine prochaine

Quelques semaines après l’entrée de la discipline dans l’histoire olympique, la Série mondiale de basketball 3x3 FIBA s’arrêtera à la place des Festivals du Quartier des spectacles la semaine prochaine.

Durant cette compétition dont les demi-finales et la finale seront diffusées à TVA Sports les 4 et 5 septembre, l’élite mondiale de la spécialité montrera son savoir-faire après avoir été en action aux Jeux de Tokyo. D’ailleurs, les équipes féminines et masculines ayant gravi les marches du podium au Japon seront présentes, à savoir les Américaines et les Lettons. Un total de 19 pays batailleront pour des bourses globales de 110 000 $, tant chez les hommes que chez les femmes.

L’événement se déroulera dans le cadre du Festival DISTRIX, qui réunira les sports et les arts urbains. Ainsi, une programmation artistique variée sera présentée en parallèle : rap, slam, street dance, street impro avec le Punch Club et arts visuels sont au programme. DISTRIX est né d’une passion pour le basketball 3x3 et son côté spectaculaire : un seul panier, un demi-terrain, six joueurs au total, des matchs de 10 minutes et de la musique en continu.

C’est l’artiste Dramatik, rappeur engagé à l’avant-scène du hip-hop québécois, qui signe la direction artistique de l’événement. Avec son acolyte Farfadet, il collabore entre autres à la musique thème et au vidéoclip du festival.

Les joueurs prendront part à un entraînement le vendredi 3 septembre. Les duels des quarts, du carré d’as et du tour ultime auront lieu le lendemain chez les femmes et le dimanche 5 septembre du côté des hommes.