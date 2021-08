Brassard avait une autre offre

Avec les Flyers de Philadelphie, Derick Brassard en sera à une huitième équipe à ses sept dernières saisons. Le Québécois a toutefois l’impression que cette nouvelle collaboration portera ses fruits.

Le vétéran de 33 ans a discuté longuement avec Alain Vigneault, qu’il a connu chez les Rangers de New York pendant quelques saisons. Il était plutôt clair que l’intérêt était partagé entre les deux hommes de hockey, et c’est entre autres pourquoi il a accepté un contrat d’un an et 825 000 $ pour déménager en Pennsylvanie.

«J’avais une offre d’une équipe dans l’Ouest, avec un peu plus d’argent. Mais je crois que c’est davantage à propos d’où ça “fit” et où j’ai une chance de gagner. Les Flyers cochent toutes ces cases. Je suis très excité d’être là», a indiqué Brassard en visioconférence, jeudi.

Le polyvalent attaquant retrouvera plusieurs anciens coéquipiers chez les Flyers, notamment Cam Atkinson, Kevin Hayes et Keith Yandle. Il y a aussi Claude Giroux, avec qui il bataille ferme depuis l’époque où les deux évoluaient dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

«Ce sera bien d’être de son côté. Il est l’un des meilleurs leaders dans la LNH, a mentionné Brassard à propos de Giroux. [...] Je connais un peu Sean [Couturier], de Drummondville. J’aime l’équipe en général. Je ne suis pas venu parce que mes amis sont ici.»

Quel rôle?

Vigneault n’a fait aucune promesse quant au poste qu’occupera Brassard dans l’alignement. Formé comme joueur de centre, il peut aussi se débrouiller à l’aile.

«Je jouerai où ils auront envie que je joue. J’ai été chercher de l’expérience dans les dernières années, j’ai joué des matchs en séries, des gros matchs avec les Rangers [de New York] et à Ottawa», a-t-il raconté.

La dernière campagne de Brassard, chez les Coyotes de l’Arizona, a été ponctuée de hauts et de bas ; d’abord en raison de la COVID-19, mais aussi parce qu’il était constamment bougé entre le centre et l’aile.

«J’ai aimé ma saison. Rick [Tocchet] m’a donné l’opportunité de jouer et je vais essayer d’en donner plus aux Flyers cette année. [...] Je veux mieux jouer», a assuré Brassard, qui a cumulé 20 points en 53 matchs en 2020-2021, sa saison la moins productive en carrière.