Expansion : Vegas en tête de lice

Plusieurs nouvelles formations ont joint les rangs de la MLS au cours des dernières années et ce n'est pas terminé.

On sait déjà que Charlotte et St. Louis seront les 28e et 29e équipes du circuit, mais le commissaire Don Garber a indiqué à TVA Sports que Las Vegas pourrait bien être le 30e club.

«On a vu le succès que les Golden Knights ont connu dans la Ligue nationale de hockey, a-t-il dit mercredi soir, en marge du Match des étoiles, à Los Angeles.

«Nous n'avons pas qu'eux en tête, mais ils sont en tête de lice. Il y a eu beaucoup de mouvement et c'est vraiment positif.»

Las Vegas compte déjà sur un club professionnel de soccer, mais dans la USL, soit le Lights FC.