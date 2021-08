L’Armada se sauve avec la victoire

Une poussée de trois buts lors des derniers moments d’un affrontement préparatoire a permis à l’Armada de Blainville-Boisbriand de vaincre le Phoenix de Sherbrooke 4 à 1, mardi soir, au Palais des Sports Léopold-Drolet.

Félix Champagne a brisé une égalité de 1 à 1, alors qu’il restait moins de cinq minutes à faire au troisième tiers. Il s’agissait de la deuxième réussite de l’attaquant de 17 ans lors du calendrier préparatoire.

Moins d’une minute après ce filet, Jonathan Fauchon a inscrit le but d’assurance. Félix Larose a complété la marque dans un filet désert.

Le Phoenix a été la première équipe à faire bouger les cordages. Olivier Lamothe a déjoué le gardien recrue Alexandre Marchand en première période. L’Armada a toutefois nivelé la marque lors de l’engagement médian et via Tommy Bouchard.

Avantage Huskies

À l’Aréna Iamgold, les Huskies de Rouyn-Noranda ont signé un gain de 3 à 2 sur leurs rivaux de l’Abitibi, les Foreurs de Val-d’Or.

C’est une réussite en avantage numérique de Leighton Carruthers qui a fait la différence. Donovan Arsenault et Jérémie Minville ont aussi touché la cible pour les vainqueurs. Dans la défaite, Thomas Larouche et Steven Fournier ont fait mouche.

Disputant l’entièreté de la partie, le gardien Mathis Dorcal-Madore a réalisé 22 arrêts dans la victoire.

Angus Booth s’amuse

Au Centre Gervais Auto, le défenseur Augus Booth a amassé deux buts et une mention d’aide dans un gain convaincant de 8 à 2 des Cataractes de Shawinigan sur les Tigres de Victoriaville.

Les coéquipiers de Booth, Isaac Ménard, Owen Say, Maximilien Ledoux et Nathan Éthier n’ont pas été en reste, eux qui ont tous récolté deux points.

Ce fut une soirée difficile pour les gardiens Frédéric Duteau et Edouard Gauthier. Ils ont accordé cinq et trois buts sur 19 et sept tirs, respectivement.