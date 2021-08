Tony Finau termine le boulot en temps supplémentaire

L’Américain Tony Finau s’est défait de l’Australien Cameron Smith au premier trou de prolongation et a ainsi remporté le tournoi Northern Trust, lundi, au New Jersey.

Les deux finalistes étaient à égalité à 264 (-20) après les 72 trous qui composaient les quatre rondes de la compétition. En prolongation, le vainqueur a réalisé un coup de départ en plein cœur de l’allée du 18e fanion, ce qui lui a ensuite permis de réussir la normale.

Pour sa part, Smith a envoyé sa première frappe à l’extérieur des limites. Il a donc mis fin à ses chances de victoire dans les premiers moments de la manche supplémentaire.

Lors des 18 trous réglementaires de la quatrième ronde, le gagnant a remis une carte de 65 (-6), tandis que Smith a frappé la balle à 67 (-4) reprises.

Il s’agit de la deuxième victoire de Finau sur le circuit de la PGA et un premier gain depuis son sacre à l’Open de Porto Rico en mars 2016.

«Ça valait la peine d’attendre, sans aucun doute. Je pense que cela va me prendre le reste de la semaine pour digérer tout ça», a dit Finau au micro du Golf Channel, quelques instants après sa victoire.

«Je savais que j’avais énormément de pression cette semaine. La chose la plus cool, c’est que j’ai été en mesure de jouer malgré cela. Je savais que je jouais bien, mais ce n’était que le point de départ. Je me devais de compléter de boulot et j’ai pu le faire.»

Jon Rahm, qui été co-meneur avec Smith après trois rondes, a pris le troisième rang du classement. L’Espagnol a joué 69 (-2) lundi et a terminé l’événement à deux frappes de la tête.

Un top 10 pour Connors

C’est Corey Conners qui a obtenu le meilleur résultat canadien au Liberty National Golf Course. L’Ontarien de 29 ans a conclu l’événement avec un total de 271 (-13) frappes, ce qui lui a conféré le huitième rang du classement, à égalité avec deux autres golfeurs.

Pour son dernier tour de piste, Conners a remis une carte de 70 (-1). Il a réussi trois oiselets et commis deux bogueys.

De son côté, le Canadien Mackenzie Hughes a fini le tournoi à égalité avec quatre adversaires au 27e échelon. Il a joué 70 (-1) lors de la quatrième ronde et a ainsi fini son parcours avec un cumulatif de 275 (-9).

Rappelons que la dernière ronde du tournoi Northern Trust a dû être déplacée à lundi en raison du passage de l’ouragan Henri sur la côte est.