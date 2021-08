Miguel Cabrera très fier de son coup

Miguel Cabrera a accompli dimanche l’exploit de frapper son 500e coup de circuit dans les ligues majeures de baseball, qu’il considère très spécial.

Pour ajouter la cerise sur le sundae, cette frappe a égalé le pointage face aux Blue Jays de Toronto et a constitué un moment tournant de la victoire de 5 à 3 des Tigers de Detroit dans un duel qui s’est rendu en 11e manche.

«Il y avait beaucoup de choses qui me traversaient l’esprit, a décrit ‘’Miggy’’ en vidéoconférence. Je voulais le faire à Detroit, mais c’est difficile de frapper des circuits là-bas. Quand je l’ai touchée, je me suis dit : ‘’allez! Plus haut! Plus haut!’’ Je suis content de l’avoir fait ici [au Rogers Center] parce que si ça avait été au Comerica Park [le domicile des Tigers], le résultat aurait été deux joueurs retirés. C’est quelque chose de spécial pour mon pays et ma famille. Je suis vraiment content.»

«C’était un bon moment pour le faire, a-t-il ajouté, via le site MLB.com, car nous tentions de gagner la série.»

D’ailleurs, la première chose que Cabrera a dite après avoir envoyé la balle chez les spectateurs est «Allez!». Il ne voulait pas que son accomplissement soit un simple baume sur une défaite dans un voyage.

Le partant de Jays Steven Matz, qui a lancé cette offrande au 28e joueur et premier Vénézuélien de l’histoire des majeures à frapper 500 longues balles, est revenu sur ce lancer après le match.

«J’ai lancé une balle à changement de vitesse qui n’était même pas une prise, a-t-il révélé. Elle était plutôt loin à l’extérieur.»

Ailleurs dans la ligue

Quelques jours auparavant, Cabrera avait failli réussir l’exploit contre les Angels de Los Angeles de Shohei Ohtani, le joueur nippon qui domine le circuit Manfred avec 40 longues balles cette saison.

«C’est évidemment un grand frappeur et un des meilleurs de tous les temps, a déclaré Ohtani, après le match entre son équipe et celle du joueur de premier but, mercredi dernier. C’est aussi une superbe personne quand j’ai eu à faire à lui. Il est respecté dans le monde du baseball et ça aurait été correct que ce soit moi qui lui concède son 500e circuit. J’espère que ça arrivera bientôt.»

Le président des Tigers, Christopher Ilitch, a aussi fait part de ses félicitations par voie de communiqué.

«En tant que premier joueur à avoir frappé 500 circuits dans l’organisation des Tigers en 121 ans d’histoire, nous sommes excités, fiers et enchantés de nous joindre à Miguel Cabrera dans les célébrations de ce moment historique.»

Cabrera est le premier joueur à avoir claqué 500 balles sous d'autres cieux depuis que David Ortiz l’a fait en 2015, et le premier membre des Tigers à réussir le tout. Il est également le sixième athlète né à l’extérieur des États-Unis à le faire.