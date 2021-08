Stephen Ames à court d’un triomphe

Le Canadien Stephen Ames s’est maintenu parmi les meneurs lors de la ronde finale de la Classique Boeing du circuit des Champions de la PGA, dimanche à Snoqualmie, dans l’État de Washington, mais il a finalement terminé à quelques frappes du gagnant, l’Australien Rod Pampling.

Le représentant de l’unifolié a calé quatre oiselets et commis deux bogueys à sa dernière sortie sur le parcours du club de golf de Snoqualmie Ridge. Il a terminé la compétition à égalité avec trois autres joueurs, au septième rang, avec un cumulatif de 207 (-9), trois frappes derrière Pampling.

Ames améliorera sans doute son rang au classement de la Coupe Charles Schwab, lui qui occupait la 20e place avant ce tournoi, grâce à des gains légèrement supérieurs à un million $ cette saison.

Pour sa part, le vainqueur a retranché six coups à la normale de 72 durant la ronde finale, réussissant un aigle, six oiselets et deux bogueys. Il a ainsi conclu le tournoi avec un cumulatif de 204 (-12), une frappe devant ses plus proches poursuivants, un trio composé des Américains Jim Furyk, Tim Herron et Billy Mayfair.

Le seul autre Canadien en lice à ce tournoi, Mike Weir, a grandement amélioré son sort à sa dernière ronde. Il a calé sept oiselets et commis deux bogueys, pour faire un saut de 23 positions. Il a ainsi terminé la compétition en 26e place, à égalité avec une kyrielle d’adversaires, en vertu d’un cumulatif de 212 (-4).

Avant ce tournoi, Weir était classé au huitième rang de la Coupe Charles Schwab. Les 72 premiers de ce classement au terme de la saison se qualifient pour le premier événement des éliminatoires.