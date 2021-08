L’équipe B des Browns bat celle des Giants

Les Browns de Cleveland ont signé un deuxième gain en deux matchs préparatoires, dimanche au FirstEnergy Stadium, cette fois, par la marque de 17 à 13 contre les Giants de New York.

Plusieurs vedettes offensives étaient toutefois absentes, dont les quarts-arrières Baker Mayfield et Daniel Jones, les porteurs de ballons Nick Chubb et Saquon Barkley, ainsi que les receveurs de passes Odell Beckham fils, Jarvis Landry et Kenny Golladay, pour ne nommer que ceux-là.

C’est finalement une interception du demi défensif Richard LeCounte III, aux dépens du pivot Brian Lewerke, sur la dernière poussée offensive des Giants, qui a scellé l’issue du match.

Le porteur de ballon John Kelly s’est illustré le plus au sein de l’attaque des Browns, avec neuf portées, dont une qui s’est conclue dans la zone des buts adverses, pour 58 verges de gains.