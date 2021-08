PGA: une nouvelle marque personnelle pour Corey Conners

Le Canadien Corey Conners a réussi sa meilleure ronde en carrière, samedi à Jersey City, alors qu’il a eu besoin de 62 coups pour terminer la troisième ronde du tournoi Northern Trust.

L’athlète de 29 ans a été particulièrement brillant lors du neuf d’aller avec cinq oiselets et un aigle.

«Tout semblait facile, a révélé Conners au terme de sa ronde. J’ai bien frappé la balle et j’ai été en mesure de caler quelques roulés sans trop me mettre dans le pétrin. J’ai été en mesure de saisir les opportunités que je me suis créées.»

Il a ajouté quatre oiselets en deuxième partie de journée tout en commettant deux bogueys. Son cumulatif de 201 (-12) le place en neuvième position.

«Je ne me suis pas trop apitoyé sur mon sort, a-t-il admis au sujet de sa réaction après avoir commis son premier boguey de la journée, au 10e fanion. Je savais que je devais continuer de respecter mon plan de match parce que tout fonctionnait bien et je savais que j’allais m’offrir plusieurs occasions de me reprendre.»

Un record

Conners n’a pas été le seul golfeur à connaître de bons moments samedi. Cameron Smith a établi une nouvelle marque sur ce parcours du club de golf Liberty National avec une carte de 60. Il a calé 11 oiselets.

L’Australien a ainsi fait un bond de 24 places au classement, lui qui pointe au premier échelon, à 197 (-16) en compagnie de l’Espagnol Jon Rahm (67). Il est en quête d’une quatrième victoire en carrière, la dernière étant survenue cette année, à la Classique Zurich de La Nouvelle-Orléans, et il est bien conscient que ce sera difficile.

«Mon bois de départ m’a assurément placé dans de bonnes positions pour tous ces oiselets», a dit Smith selon le site officiel de la PGA. «Jon joue du très bon golf, alors il faut constamment revenir de l’arrière», a-t-il ajouté.

Tout comme Conners, le Sud-Africain Erik van Rooyen et l’Irlandais Shane Lowry ont également eu besoin de 62 coups pour terminer leur journée de travail. Ils sont respectivement deuxième (198) et sixième (200).

Adam Hadwin et Roger Sloan sont les deux autres Canadiens à avoir amorcé ce tournoi, mais ils n’ont pas été en mesure d’éviter le couperet vendredi.

La tempête arrive

Les golfeurs comme les amateurs de golf devront toutefois attendre à lundi pour voir la quatrième et ultime ronde de l’événement. En effet, l’ouragan Henri déferlera sur la cote dimanche et pourrait laisser jusqu’à 250 mm de précipitations par endroit.

«Sur la base de la trajectoire prévue de [l’ouragan] Henri et de l'avertissement émis par le National Hurricane Center pour la région où se trouve le tournoi, il n'y aura pas de jeu dimanche», a simplement indiqué dans un communiqué le circuit, ajoutant que les détails allaient être publiés plus tard, samedi.