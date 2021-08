PGA: le peloton rattrape le groupe de tête

L’avance que s’étaient forgés l’Américain Justin Thomas et l’Espagnol Jon Rahm au terme de la première ronde du tournoi Northern Trust a fondu comme neige au soleil durant la deuxième journée d’activités, jeudi à Jersey City, mais le second a été en mesure de maintenir sa position de tête.

Rahm a réussi un sans-faute de quatre oiselets à sa deuxième sortie sur le parcours du Liberty National, pour remettre une carte de 68 (-4). Il pourra se targuer de pouvoir commencer les rondes de la fin de semaine au sommet du classement, grâce à un cumulatif de 130 (-12). Il ne détiendra toutefois qu’une seule frappe d’avance sur son plus proche poursuivant, l’Américain Tony Finau.

De son côté, Thomas a été en mesure de retrancher deux coups à la normale de 71, mais cela ne l’a pas empêché de glisser de deux positions. Il occupe ainsi le troisième rang de la première étape de la Coupe FedEx, à égalité avec deux autres Américains, soit Keith Mitchell et Xander Schauffele, à deux frappes du meneur. Schauffele a d’ailleurs réussi le meilleur pointage de la journée, à égalité avec Jordan Spieth, eux qui ont réussi à retrancher neuf coups à la normale. Ils ont respectivement fait des bonds de 31 et 62 places au classement. Spieth partage la 10e place, à quatre frappes du meneur.

Dans le camp des Canadiens présents à l’événement, Mackenzie Hughes et Corey Conners ont été en mesure de se qualifier pour les troisième et quatrième rondes. Après 36 trous, ils présentent respectivement des cumulatifs de 136 (-6) et 139 (-3), ce qui leur confèrent les 17e et 46e positions.

Pour leur part, Adam Hadwin et Roger Sloan ont été des victimes du couperet.

LPGA: Brooke M. Henderson améliore son sort

La Canadienne Brooke M. Henderson a remis une carte de 69 (-3) et fait un bond de 11 places au classement de l’Omnium AIG de la LPGA, lors de la deuxième ronde de l’événement présenté en Écosse.

L’Ontarienne a réussi quatre oiselets et commis un seul boguey. Elle a dorénavant un cumulatif de 140 (-4) et partage le 11e échelon du classement avec six autres golfeuses. L’athlète de 23 ans est l’unique représentante de l’unifolié en lice à ce tournoi.

Henderson a trois frappes de retard sur le duo de meneuses, l’Américaine Mina Harigae et l’Anglaise Georgia Hall. Elles ont respectivement joué 67 (-5) et 69 (-3) lors de la ronde du jour.

Harigae a ainsi réalisé la meilleure ronde de la journée, comme la Thaïlandaise Moriya Jutanugarm et l’Irlandaise Leona Maguire. Ces deux golfeuses ont un cumulatif de 139 (-5) et partagent le cinquième rang.