Les Canadiennes l’emportent en lever de rideau

(Sportcom) – Équipe Canada n’a pas eu la tâche facile à son premier match du Championnat mondial de hockey féminin à Calgary, vendredi soir. Les Finlandaises ont donné des sueurs froides aux représentantes de l’unifolié qui ont dû revenir de l’arrière pour finalement l’emporter par la marque de 5 à 3.

Les Finlandaises étaient en mission dès le début de la rencontre. Un peu plus de deux minutes après la mise au jeu initiale, Nelli Latinen a dirigé un tir vers le filet canadien qui a dévié sur la défenseure Jaime Bourbonnais avant de tromper la vigilance de la gardienne Ann-Renée Desbiens.

Les difficultés de Bourbonnais ne sont pas arrêtées là alors qu’elle a été punie quelques instants plus tard. Les Finlandaises ont pu profiter d’un avantage numérique de deux joueuses et Minnamari Tuominen a doublé l’avance de son équipe avec un tir voilée.

L’équipe finlandaise a réussi à contenir les tentatives de remontée canadienne jusqu’à la fin du deuxième engagement. Jamie Rattray a finalement percé le mystère Anni Keisala pour réduire l’écart de moitié.

Ce but a semblé motiver les Canadiennes. La capitaine Marie-Philippe Poulin a déjoué à son tour Keisala, seulement 20 secondes après le but de Rattray, grâce à un bon lancer du haut de l’enclave. Claire Thompson et Erin Ambrose récoltent des mentions d’aide sur le but de Poulin.

La défensive canadienne a réussi à maîtriser les Finlandaises au deuxième engagement alors que celles-ci n’ont dirigé que deux tirs sur Desbiens.

Le Canada a poursuivi sur sa lancée en début de troisième tiers. Ambrose a complété un jeu parfait orchestré par Thompson pour permettre à la troupe de Troy Ryan de prendre les devants pour la première fois du match.

La Finlande n’avait toutefois pas dit son dernier mot, Elisa Holopainen a redonné espoir à son pays en redirigeant le tir de Rosa Lindstedt entre les jambières de Desbiens pour ramener les deux équipes à la case départ.

Ce but n’a pas effrayé les Canadiennes qui sont revenues à la charge 25 secondes plus tard. Sarah Fillier a redonné l’avance aux représentantes de l’unifolié à la suite d’une belle passe de Natalie Spooner. La Québécoise Mélodie Daoust récolte également une mention d’aide sur ce but.

Avec moins d’une minute à faire au match, Brianne Jenner a concrétisé la victoire de son équipe en marquant dans un filet désert alors que la gardienne finlandaise avait été retirée au profit d’une sixième patineuse.

Le Canada a dominé au chapitre des tirs au but 44 contre 11. La joueuse d’avant Jamie Rattray a été nommée joueuse du match pour les Canadiennes.

Après cette victoire, Marie-Philippe Poulin et ses coéquipières croiseront le fer avec les représentantes du Comité olympique russe dimanche. Celles-ci seront d’abord opposées aux Suisses samedi.