MLSE impose le vaccin à Toronto

La compagnie qui possède plusieurs équipes de la région de Toronto obligera son personnel à être vacciné ou à procurer des résultats de tests négatifs à la COVID-19.

Maple Leafs Sports & Entertainement (MLSE) a indiqué mardi par voie de communiqué qu’elle imposera ces mesures sanitaires.

«Pour continuer à se battre contre la pandémie de COVID-19, MLSE annonce qu’à partir de la mi-septembre, les personnes présentes dans nos établissements (incluant les employés, les partisans et les invités) devront présenter une preuve de vaccination ou un résultat négatif à la COVID-19 pour avoir accès à nos arénas, stades et restaurants. En tant qu’organisation qui accueille plus de quatre millions de personnes annuellement à travers les centaines d’événements produits sur plusieurs lieux, MLSE est fière d’être une place de rassemblement à Toronto et se doit de procurer un environnement sécuritaire. Nous croyons que ces protocoles de santé et sécurité sont la clé pour permettre à nos communautés et entreprises de rouvrir en sécurité, de tenir des événements à capacité maximale et prévenir des confinements futurs.»

Ces règles affecteront donc, à Toronto, les Maple Leafs (hockey), les Raptors (basketball), le Toronto FC (soccer), les Argonauts (football), les Marlies (hockey) et plusieurs autres équipes et établissements sportifs évoluant dans le réseau de la MLSE.