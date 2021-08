Direction la Saskatchewan pour Alexandre Dupuis

Quelques heures après avoir été libéré par les Alouettes, le Québécois Alexandre Dupuis s’est entendu avec les Roughriders de la Saskatchewan.

Le produit des Carabins de l’Université de Montréal n’aura donc pas joué un seul match pour les Alouettes.

Le centre-arrière a pris part au camp, mais il a subi une légère blessure à la hanche qui l’a empêché de s’entraîner en vue du premier match de la saison à Edmonton.

Sa libération a été rendue nécessaire en raison du plafond salarial de la formation montréalaise.

Quelques heures plus tard, il a reçu un coup de fil des Roughriders qui lui ont fait signer un contrat.

Il est arrivé à Regina dans la journée, hier.

Dupuis ne l’a pas eu facile au cours de la dernière année. Après l’incendie de son condo à Mirabel, il a été libéré par les Elks d’Edmonton avant le début du camp d’entraînement.

Les Alouettes ont annoncé la libération du receveur canadien Alex Charrette. Son passage a été de courte durée, car il avait signé un contrat la semaine dernière.

Les Stampeders de Calgary ont appris une mauvaise nouvelle. Le nom du quart Bo Levi Mitchell a été placé sur la liste des blessés pour six matchs hier. Il a subi une fracture à la jambe lors du dernier match de son équipe.

L’ancien receveur des Alouettes Naaman Roosevelt s’est trouvé du boulot avec les Tiger-Cats de Hamilton. Le vétéran de 33 ans avait été retranché lors du dernier camp des Alouettes.

Par ailleurs, dans la NFL, Tim Tebow, dont les droits de négociations ont déjà appartenu aux Alouettes, a été retranché hier du camp des Jaguars de Jacksonville. L’ancien quart-arrière des Broncos de Denver et les Jets de New York a tenté sa chance comme ailier rapproché en Floride. Tebow, 34 ans, n’a pas joué dans la NFL depuis 2012. Il avait ensuite évolué au sein du réseau de filiales des Mets de New York au baseball.