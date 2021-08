Des gardiens emballants à Boston

Les joueurs des Bruins de Boston affichent un optimisme débordant quant à leurs gardiens de but en prévision de l'année 2021-2022.

Pourtant, Tuukka Rask sera sur la touche jusqu’à janvier, minimalement, en raison d’une blessure à la hanche. Plusieurs le considèrent toujours le numéro 1 de l'organisation, sauf qu'il n’a toujours pas de contrat en main et son statut de joueur autonome sans compensation lui permettrait techniquement de s'entendre avec un autre club.

Les Bruins devront donc composer avec un tandem formé de Jeremy Swayman et de Linus Ullmark pour une grande partie de la saison prochaine, si ce n’est pas l’entièreté.

«Nous avons Swayman et Ullmark, et Tuukka est en réadaptation en ce moment... On adore "Tooks", a déclaré le défenseur Charlie McAvoy au site NHL.com. Je pense qu'il est le meilleur gardien dans la Ligue nationale. Si nous étions en mesure de le ramener dans le giron de l'équipe, ce serait un beau problème à avoir. Je suis fébrile d'entamer la saison avec les gardiens que nous avons, puis d'éventuellement retrouver Tuukka.»

Le futur de l’équipe

Pendant l’absence de leurs deux gardiens lors de la plus récente campagne, Swayman, 22 ans, a brillé en prenant la relève. Il a présenté un dossier de 7-3-0, en plus d’afficher une moyenne de buts alloués de 1,50 et un taux d’efficacité de ,945. Également, il a réussi deux blanchissages.

«Il est un joueur extraordinaire, a louangé l’arrière des Bruins Connor Clifton à propos du jeune cerbère. Il est jeune, il est créatif et il a gagné des matchs importants pour nous l'année dernière. Nous tentons de l'aider le plus possible et nous espérons qu'il va continuer à se développer de la même façon. Bien entendu, l'acquisition d'Ullmark va également nous aider. Je n'en sais pas beaucoup sur lui, mais j'ai hâte d'apprendre à le connaître et de voir ce duo à l'œuvre. C'est emballant.»

Un jeune vétéran

Les Bruins se sont entendus avec Ullmark sur un pacte de quatre ans et de 20 millions $ à l’ouverture du marché des joueurs autonomes pour pallier la perte de Rask et de Jaroslav Halak, qui s’est envolé vers Vancouver.

Malgré le fait qu’il jouait pour la pire formation de la Ligue nationale de hockey (LNH), les Sabres de Buffalo (15-34-7), le gardien suédois a conservé une fiche de 9-6-3 avec une moyenne de 2,78 et un taux de ,912.