Tous les joueurs des Falcons sont vaccinés

Les Falcons d’Atlanta sont la première équipe de la NFL dont tous les joueurs ont été vaccinés contre la COVID-19.

C’est ce qu’a appris le réseau ESPN, vendredi.

De plus, 28 équipes du circuit Goodell ont vu 85 % de leurs athlètes recevoir le vaccin. Dans 15 de ces clubs, 95 % des joueurs ont été vaccinés.

Un peu plus tôt cette année, la NFL a modifié ses protocoles concernant la COVID-19, et ce, dans le but de faciliter la vie des sportifs vaccinés. Par ailleurs, la ligue prévoit remettre des amendes de 14 650 $ à un joueur non vacciné qui ne portera pas correctement le masque ou qui ne respectera pas l’un des protocoles.

Plusieurs footballeurs ont publiquement contesté cette mesure et ont refusé de dévoiler s’ils avaient reçu l’injection.