Les Padres donnent une chance à Jake Arrieta

Les Padres de San Diego ont accordé un contrat des ligues mineures au lanceur Jake Arrieta, lundi.

L’équipe de la Californie a indiqué que le nom de l’athlète de 35 ans pourrait être ajouté à la liste des 26 joueurs actifs dès mercredi, afin qu’il puisse effectuer son premier départ dans son nouvel uniforme, contre les Rockies du Colorado.

En 20 départs cette saison avec les Cubs de Chicago, l’artilleur droitier a maintenu une fiche de 5-11 et une moyenne de points mérités de 6,88. En 86 manches et un tiers de travail cette saison, il a accordé 113 coups sûrs et 39 buts sur balles, en plus de retirer 74 adversaires sur des prises.

Celui qui a gagné le trophée Cy-Young, remis au meilleur lanceur, dans la Ligue nationale, en 2015, a vu son nom placé au ballottage par la formation de l’Illinois, jeudi, avant d’être libéré. Les Cubs avaient perdu patience avec leur lanceur qui, la veille, avait non seulement offert une performance peu inspirée sur le terrain, mais en-dehors de celui-ci aussi, durant la visioconférence d’après-match. Il avait entre autres dit à un journaliste de retirer son couvre-visage.