Alain Côté et les Nordiques soulèvent la Coupe Stanley!

Après toutes ces années, Alain Côté a pu toucher à la Coupe Stanley!

Le fils de l’ancien attaquant des Nordiques, Jean-Philippe Côté, qui œuvre au sein de l’organisation du Lightning de Tampa Bay à titre de directeur du développement des joueurs, a eu la brillante idée de ramener le précieux trophée à Québec.

Les Nordiques n’ont jamais eu la chance de soulever le précieux trophée avant de quitter pour le Colorado, mais quelques anciens joueurs ont eu la chance de célébrer aux côtés de Jean-Philippe Côté, lundi.

«Ça fait quelques années que nous avons arrêté, mais c’est le fun de voir ça», a lancé Alain Côté, tout sourire.

Connu principalement pour son but refusé lors des séries de 1987 face aux Canadiens de Montréal, Côté espère toujours de voir une concession de la LNH revenir dans la Vieille Capitale.

«Peut-être qu’un jour, on ne sait jamais. Mais on espère, on peut juste espérer!»

