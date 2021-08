Manchester City trébuche d'entrée de jeu

Tottenham a parfaitement maîtrisé Manchester City, champion d'Angleterre en titre et glané trois points précieux malgré l'absence de son attaquant star Harry Kane, convoité par les Citizens (1-0), dimanche en clôture de la première journée du championnat d'Angleterre.

L'ancien entraîneur de Wolverhampton Nuno Espirito Santo débute son mandat à la tête des Spurs par une victoire retentissante, à domicile contre l'armada mancunienne !

Défense regroupée, contre-attaques rapides: la recette était simple mais la victoire est significative, en ouverture du championnat, dominé par Manchester United après la première journée.

Le succès londonien est d'autant plus marquant qu'il a été obtenu en l'absence de Harry Kane, qui ne figurait pas dans le groupe et qui pourrait rejoindre City d'ici la fin du mercato pour une somme comprise entre 100 et 150 millions, selon la presse anglaise.

En première période, malgré la présence de la recrue Jack Grealish, souvent dans la même zone que Raheem Sterling, Manchester City ne s'est créé des occasions qu'en conséquence d'erreurs défensives de Tottenham: une mauvaise sortie d'Hugo Lloris face à Fernandinho (5e), un ballon mal repoussé par Eric Dier et dont Joao Cancelo n'a pas profité (6e) et une frappe ratée de Riyad Mahrez qui avait été laissé libre de tout marquage au point de penalty sur un centre de Sterling (35e).

Côté Tottenham, plusieurs contres ont été mal exploités, même si Heung-min Son a été tout proche d'ouvrir le score d'un tir de l'extérieur de la surface (40e).

La seconde période a beaucoup ressemblé à la première, avec des Citizens très dominateurs (65% de possession), mais toujours aussi peu inspirés dans la dernière passe, en raison de l'entrée en jeu trop tardive de Kevin De Bruyne et de l'absence de Phil Foden.

Les Spurs ont continué d'être très piquants sur les contres, avec le rapide Steven Bergwijn et le précis Heung-min Son. C'est ce duo qui a fait la différence peu avant l'heure de jeu, avec une frappe du gauche du Sud-Coréen qui a surpris Ederson (55e, 1-0).

Dans une ambiance bouillante, devant 58.000 spectateurs réunis pour la première fois depuis dix-huit mois, les Spurs ont su conserver leur avance sans réellement trembler.

Trois défaites de suite pour City

Pep Guardiola avait prévenu ces dernières semaines que le début de saison pourrait bien être aussi compliqué que l'an dernier à la même époque, pour des questions physiques.

Cette défaite a beaucoup rappelé celle face à Leicester la semaine dernière en Community Shield... voire celle face à Chelsea en mai en finale de Ligue des champions.

Cette série de trois défaites sur un score identique, inédite depuis avril 2018, est symptomatique de l'inefficacité offensive des Sky Blues - près de cinq heures de compétition sans marquer un but- et confirme qu'il est urgent de recruter un vrai successeur à Sergio Agüero.

Ce match a ironiquement rappelé à quel point Kane a manqué aux deux équipes. Celui-ci aurait de toute évidence pu mieux exploiter les nombreuses contres-attaques des Spurs, ou du côté opposé convertir les quelques situations que la formation de Pep Guardiola s'est procurée dans la surface de réparation londonienne.

Au terme de ce première journée de Premier League, Manchester United est le premier leader grâce à sa victoire contre Leeds, samedi (5-1), suivi par Chelsea et Liverpool.

Alors que West Ham l'a emporté sur le terrain de Newcastle (4-2) en début d'après-midi, cinq des six premières équipes du classement de la saison dernière (Manchester United, Liverpool, Chelsea, Leicester et West Ham) ont gagné leur premier match.