Les Red Sox s’amusent face aux Orioles

Les Red Sox de Boston se sont amusés contre les Orioles de Baltimore, au Fenway Park, en les écrasant par la marque de 16 à 2, samedi.

Un mauvais lancer de Jorge Lopez (3-13) a donné le ton à la partie, permettant à Enrique Hernandez d’ouvrir la marque, laissant derrière lui deux joueurs sur le terrain. Rafael Devers s’est ensuite chargé de procurer une avance insurmontable de 4 à 0 aux siens en frappant sa 29e longue balle de la saison. Le Dominicain a ajouté un point à sa fiche en quatrième.

Les «Bas Rouges» ont poursuivi leur balade, notamment en cinquième manche, alors que sept points ont été produits. J.D. Martinez a frappé la balle en dehors de limites du terrain pour procurer trois points aux siens, et Bobby Dalbec l’a imité. Jarren Duran et Xander Bogaerts se sont aussi joints à la parade dans cette manche extrêmement productive.

Tous les points des Orioles ont été comptés en troisième. Austin Hays et Trey Mancici ont allongé le bras pour éviter un blanchissage à leur équipe.

Sur la butte, Chris Sale (1-0) a inscrit le gain à son dossier après cinq manches de travail.

Les Pirates dominants contre les Brewers

Au PNC Park, à Pittsburgh, les Pirates ont eux aussi infligé une dégelée de 14 à 4 aux Brewers de Milwaukee dans le premier duel d’un programme double.

Bryan Reynolds s’est démarqué à la frappe, produisant quatre points pour la formation de la Pennsylvanie. Il a claqué son 21e circuit de la campagne en cinquième, en plus de faire croiser le marbre à Tyrone Taylor et Kevin Newman avec un simple en sixième.

Ke’Bryan Hayes, Jacob Stallings et Newman ont tous contribué à deux points des leurs. Hoy Park, Colin Moran, John Nogowski et Wilmer Difo ont complété le pointage.

Au monticule, Chasen Shreve (1-0) a mérité la victoire. En une manche de travail, il a retiré trois joueurs sur des prises tout en n’accordant aucun coup sûr.

La défaite est attribuée au dossier de Brett Anderson (4-6), qui en trois manches et un tiers de travail, a concédé huit coups sûrs et six points à ses rivaux.