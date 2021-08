L’Océanic pourra jouer devant ses partisans

La dernière saison a été assez pénible pour les équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), elles qui devaient disputer leurs affrontements dans des amphithéâtres vides.

Le circuit a toutefois donné le feu vert pour accueillir des spectateurs en 2021-2022 et l’Océanic de Rimouski pourra admettre 2093 amateurs, dans le cadre des parties hors-concours de son camp d’entrainement. L’organisation se dit d’ailleurs prête.

«On prévoit les entrées et les partisans se tiendront dans des bulles de 500 personnes», a affirmé le directeur des ventes de l’Océanic, Jean-Philippe Bérubé.

De plus, les familles pourront être regroupées et les loges accueilleront jusqu’à 93 personnes au total.

Les joueurs et membres de l’organisation ont d’ailleurs très hâte de renouer avec la présence des amateurs de hockey.

«Jouer devant des fans c’est complètement différent et on veut que ça progresse», a mentionné Nicolas Thibeault, qui est le directeur communications et marketing de l’Océanic.

En attendant leurs partisans, les joueurs se préparent et les recrues feront leur entrée au camp d’entrainement en début de semaine prochaine.

Pour sa part, l’organisation du Drakkar de Baie-Comeau pourra accueillir 500 personnes en ce qui a trait au camp d’entrainement et jusqu’à 1000 personnes lors des matchs préparatoires.