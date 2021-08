Vincent Lapointe est de retour à Trois-Rivières

La double médaillée olympique aux Jeux de Tokyo Laurence Vincent Lapointe est de retour dans sa ville natale après un séjour couronné de succès, les yeux brillants de fierté d’avoir représenté son pays, mais aussi d’avoir marqué l'histoire du canoë féminin.

«De savoir que j'ai aidé à inclure les femmes aux olympiques dans mon sport, je trouve ça encore plus impressionnant. Cela a plus d'impact parce que ça peut aider des jeunes à se dire: moi aussi je suis capable et [ça peut les aider à] avoir plus de facilité à faire ce qu'ils désirent», a-t-elle confié à TVA Nouvelles.

Depuis son retour à Trois-Rivières, en Mauricie, Laurence Vincent Lapointe reçoit une véritable vague d'amour. Ses années de persévérance et de travail acharné ont payé aux Olympiques et sont fortement applaudies dans le voisinage de l’athlète de 29 ans.

Pour le moment, le parcours olympique de la double médaillée est incertain. Elle a notamment confié qu’il lui était difficile d'envisager une participation aux Jeux de Paris en 2024. Elle souhaite plutôt prendre du temps pour elle, se reposer et vivre une année à la fois.

«À court terme, j’ai une compétition aux États-Unis. Après ça j'ai des championnats canadiens qui sont le lendemain», a expliqué Laurence Vincent Lapointe.

Tandis qu’en septembre, l’athlète retournera sur les bancs d’école où elle a été acceptée à l'Université de Montréal en physiothérapie. Une nouvelle qu’elle a apprise deux jours avant les Jeux de Tokyo