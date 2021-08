Trois ans en Floride pour Sam Reinhart

Les Panthers de la Floride ont annoncé mercredi avoir offert un contrat de trois ans à l’attaquant Sam Reinhart, qui a récemment été acquis par l’équipe.

Selon les informations du réseau Sportsnet, l’entente serait d’une valeur annuelle moyenne de 6,5 millions $. L’athlète de 25 ans a mis la main sur un salaire de 3,65 millions $ au cours des deux dernières années.

Reinhart était joueur autonome avec compensation, mais les Sabres de Buffalo ont préféré le troquer aux Panthers quelques jours avant l’ouverture du marché. En retour, la formation de l’État de New York a reçu le gardien de but Devon Levi et un choix de premier tour au repêchage de 2022.

«Sam est un joueur talentueux et polyvalent qui jouera un rôle clé pour notre équipe au cours des prochaines saisons», a mentionné par voie de communiqué le directeur général Bill Zito.

Le Britanno-Colombien est lui-même une sélection hâtive à l’encan amateur de la Ligue nationale de hockey. Les Sabres ont jeté leur dévolu sur Reinhart au deuxième rang au total en 2014 et celui-ci a disputé les sept premières saisons de sa carrière à Buffalo.

L’an dernier, le joueur de centre a cumulé 40 points, dont 25 buts, en 54 rencontres. Il a franchi le plateau des 20 buts à cinq reprises et amassé 295 points en 454 matchs durant son parcours au sein du circuit Bettman.

Reinhart n’est pas le seul à s’être engagé à long terme avec les Panthers à l’entre-saison, eux qui montreront un groupe très compétitif en 2021-2022. Du nombre, Sam Bennett, Anthony Duclair, Carter Verhaeghe et Brandon Montour sont parmi ceux qui ont signé pour passer au moins trois ans en Floride.

«Nous sommes excités de voir comment ces joueurs évolueront ensemble et [nous] continuerons à bâtir une fondation vers le succès dans le sud de la Floride», s’est réjoui Zito.