Adam Gaudette : végan et en santé

Adam Gaudette a vécu une transformation physique cet été et l’attaquant des Blackhawks de Chicago donne la majorité du crédit à son régime végan.

L’athlète de 6 pi et 1 po l’a récemment adopté et, à l’exception de quelques «jours de triche», il prétend n’avoir jamais été aussi en forme. Il remarque la différence non seulement dans ses prouesses physiques, mais aussi, simplement quand il se réveille.

«Cela a changé mon identité en tant que joueur, a récemment affirmé Gaudette, au quotidien "Chicago Sun Times". Ça m’a aussi donné énormément de confiance.»

L’ailier mentionne également que ce fut un changement difficile à faire, mais qu’au fur et à mesure qu’il le faisait, ça devenait davantage facile.

«Ça en vaut la peine, a-t-il décrit. J’ai essayé un tas de nouvelle nourriture cet été. Plein de nouvelles recettes, de nouveaux légumes que je n’aurais jamais pensé aimer, mais c’est très bon. Cette manière de s’alimenter fonctionne.»

Santé défavorable

Le joueur qui est passé de Canucks de Vancouver aux Blackhawks le 12 avril dernier a toujours éprouvé des ennuis de santé. Maintenir un poids adéquat a constitué un problème pour lui.

Jusqu’à tout récemment, Gaudette souffrait d’une candidose sans le savoir. La maladie a causé une élévation anormale de la dose naturelle de levure présente dans ses tubes digestifs. Ainsi, l’homme de 24 ans avait une digestion difficile, était souvent nauséeux et vomissait de la bile régulièrement le matin.

«En 2019-2020, j'ai entamé la saison à 185 lb et j’en étais fier, a poursuivi Gaudette. Deux mois plus tard, je pesais 177 lb. Et l’année dernière, en raison d’une saison morte difficile et de la COVID-19, je suis descendu jusque dans les 160 lb et je me suis dit : ‘’Jésus!’’»

Puis, des tests sanguins ont révélé la nature de sa maladie, qui a été réglée par deux séances de deux semaines d’ingestion d’antibiotiques, en novembre et février.

Nouvelle identité

Depuis la fin du calendrier régulier, Gaudette a commencé à changer son alimentation et fait monter l’aiguille de la balance à 190 lb. Il espère même la faire osciller jusqu’à 195 ou 200 lb d’ici le début du camp d’entraînement.

Même son préparateur physique estival, Dan Boothby, a remarqué la transformation de son client.

«Je me sentais mal pour lui quand il travaillait aussi fort sans réussir à prendre de poids, a mentionné Boothby. Il a réussi à trouver une solution à son problème et à ajouter du muscle à sa charpente en améliorant son efficacité dans ses mouvements. Je suis heureux pour lui.»

«Je me sens plus puissant, plus vite en opérant des virages, a renchéri Gaudette. Je ne m’attendais pas à être plus fluide et je le suis. Avant, j’avais l’impression de trébucher dans mes propres pieds.»

Gaudette, qui a signé un pacte d’un an et de 997 500 $ le 26 juillet, dépasse même tous ses anciens records en salle d’entraînement. Il se déclare prêt pour la saison qui s’en vient et a affirmé qu’il sera plus difficile à affronter.

«Ce sera 20 lb supplémentaires que mes rivaux devront gérer. En étant un peu plus lourd, ça deviendra un peu plus facile et je pourrai sortir de mes batailles avec la rondelle plus souvent.»