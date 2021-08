L’Inter Miami complète la remontée

L’Inter Miami ne s’est pas laissé abattre malgré un retard d’un but, amassant même les trois points qui accompagnent une victoire, à la suite d’un gain de 2 à 1 grâce à un but tardif, dimanche au DRV PNK Stadium.

Tard dans les arrêts de jeu de la deuxième demie, Indiana Vassilev a redirigé de la tête une passe de son coéquipier Federico Higuain dans le fond du filet adverse.

À la 60e minute, le frère de Federico, Gonzalo, a permis aux siens de créer l’égalité 1 à 1 grâce à un relais de Blaise Matuidi.

Plus tôt dans la rencontre, plus précisément à la 48e minute, C.J. Sapong avait ouvert la marque pour les visiteurs.

Stojanovic se charge des Red Bulls

À Chicago, Luka Stojanovic a inscrit un doublé dans les huit premières minutes de jeu pour permettre au Fire de vaincre les Red Bulls.

Dès la deuxième minute, le milieu de terrain serbe a dirigé un puissant tir de l’extérieur de la surface de réparation, qui a terminé sa course dans le filet adverse. Six minutes plus tard, un coup franc a d’abord été redirigé, pour finalement retomber dans ses pieds. Seul devant le gardien adverse, Stojanovic n’a pas raté une pareille occasion.

À l’autre bout du terrain, le gardien de l’équipe locale Bobby Shuttleworth se dirigeait vers un blanchissage, mais il a finalement été déjoué par Tom Barlow, tard dans les arrêts de jeu de la deuxième demie.

Le Revolution toujours dominant

En Nouvelle-Angleterre, le Revolution a continué de prouver sa domination dans l’Association de l’Est avec un gain de 2 à 1 contre l’Union de Philadelphie.

À la 10e minute, Matt Polster a remis le ballon à Thomas McNamara, qui lui a rendu la faveur, avant de secouer les cordages des visiteurs.

Paxten Aaronson a permis aux siens de créer l’égalité à la 31e minute, mais le Revolution est tout de même retourner au vestiaire, à la mi-temps, avec une avance d’un filet, par l’entremise de Gustavo Bou. Huit minutes après la réussite adverse, «La Pantera» s’est vu décerner un tir de pénalité, qu’il a d’abord raté, avant de s’emparer de son propre retour.

Avec ce gain, le Revolution est devenu la première équipe de la Major League Soccer à atteindre le plateau des 40 points cette saison. La formation du Massachusetts est invaincue à ses six derniers matchs, elle qui compte cinq victoires durant cette séquence.