Leylah Annie Fernandez ne tient rien pour acquis

Malgré des succès plus qu’intéressants obtenus dans les derniers mois, la Québécoise Leylah Annie Fernandez s’attend à tout, sauf à des cadeaux de la part de ses adversaires à l’Omnium Banque Nationale de Montréal dont le tableau principal commencera lundi.

La 70e joueuse mondiale et championne du tournoi de Monterrey en mars sait qu’un duel contre sa compatriote Bianca Andreescu pointe à l’horizon au deuxième tour de la compétition. Cependant, il y aura aussi un match contre une rivale issue des qualifications auparavant et cet affrontement ne sera pas une partie de plaisir à ses yeux, même si le tout aura lieu sous les yeux d’un public favorable au Stade IGA.

«Mentalement et physiquement, je me sens bien et je suis heureuse de revenir à Montréal; ça fait presque deux ans que je n’avais pas été ici, à la maison, sur ces courts où tout a commencé pour moi, a-t-elle mentionné en vidéoconférence, dimanche. Mon premier match sera vraiment ardu. Je ne sais pas contre qui je jouerai, mais mon opposante aura disputé deux rencontres ici et elle sera prête. Je devrai m’attendre à ce qu’elle offre son meilleur tennis.»

«Je ne suis jamais satisfaite de ma progression. Il y a des choses que je peux faire mieux. On oublie tout le négatif et on se concentre sur ce tournoi en prenant les matchs un à la fois», a ajouté celle qui avait perdu 6-0 et 6-1 face à la Tchèque Marie Bouzkova au tour initial de l’événement canadien à Toronto en 2019.

-Par ailleurs, Fernandez a précisé qu’elle prendra part au double en compagnie de la Canadienne Rebecca Marino.